Канада ищет альтернативы американским истребителям F-35

По его информации, через несколько часов после вступления в должность он поручил министру национальной обороны Уильяму Блэру пересмотреть контракт и определить, "является ли он в своем нынешнем виде лучшей инвестицией для Канады, и есть ли другие варианты, которые могли бы лучше удовлетворить потребности Канады". По оценкам агентства, такое решение Карни стало "новым витком в споре двух стран" после введения в начале марта президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на канадский импорт.

Как пишет Bloomberg, Lockheed Martin выиграл тендер на поставку F-35 в 2023 году, обойдя американскую авиастроительную корпорацию Boeing и шведский концерн Saab. Сделка предусматривала поставку Канаде 88 истребителей на общую сумму в 19 млрд канадских долларов ($13,2 млрд) для замены старых воздушных судов ВВС страны. Оплата была поделена на транши, и Оттава взяла на себя юридическое обязательство по финансированию первой партии из 16 самолетов.

Как отметил представитель оборонного ведомства Канады, контракт не был разорван, однако Оттава намерена "убедиться, что он отвечает интересам страны и ее вооруженных сил". Сообщается, что другие государства также пересматривают свои соглашения с американскими подрядчиками. Так, Португалия на фоне изменений, произошедших на трансатлантическом направлении внешней политики США при Трампе, намерена заменить имеющиеся у нее F-16 самолетами других производителей.

14 марта экс-глава Банка Канады Марк Карни, избранный новым лидером канадской Либеральной партии, принял присягу премьер-министра и таким образом вступил в должность главы правительства страны.