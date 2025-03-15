Рубио: Украина и Россия должны что-то отдать ради мира

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что любые переговоры по завершению войны РФ против Украины предусматривают компромиссы, сообщает The Guardian.

По его слова, уступки необходимы с обеих сторон.

"Единственный способ положить конец этой войне - через процесс переговоров, а переговоры - будь то в бизнесе, торговле или геополитике - предполагают, что обе стороны что-то отдают, обе стороны идут на уступки", - сказал он.

Госсекретарь США не уточнил, в чем именно заключаются уступки.

"Это должно быть предметом переговоров, но общие заявления, которые могут стать поводом для отказа одной из сторон от участия, не будут способствовать этому процессу", - добавил Рубио.

Он также прокомментировал заявление министров стран G7 о поддержке территориальной целостности Украины. Рубио отметил, что это "не является изменением государственной политики" для США, поскольку "я никогда не слышал, чтобы президент Трамп говорил, что Россия имеет право захватить всю Украину и делать там все, что заблагорассудится".

В то же время он подчеркнул, что военного решения войны не существует, поскольку ни Россия, ни Украина не могут достичь своих "максималистских целей".

После переговоров с США, которые состоялись в Саудовской Аравии 11 марта, Украина согласилась на предложение 30-дневного прекращения огня.