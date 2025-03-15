Милли Меджлис протестует

Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса направил Европарламенту письмо-протест на резолюцию, принятую 13 марта. Об этом сообщили в Милли Меджлисе.

В письме говорится, что резолюция игнорирует «принципы суверенитета, верховенства закона и справедливости, а также законное право Азербайджана привлекать к ответственности лиц, совершивших тяжкие преступления».

Кроме того, отмечается, что реинтеграция Карабахского региона в конституционные рамки Азербайджана была проведена в полном соответствии с международным правом. Армяне, подчеркнули в Милли Меджлисе, покинули Карабах добровольно, Азербайджан и сейчас готов обеспечить их права и безопасность.