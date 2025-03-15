Двойное нападение с ножом во Франции
16:56 1023
Во Франции зафиксированы два нападения с ножом в один день, сообщает BFM.
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Во Франции зафиксированы два нападения с ножом в один день, сообщает BFM.
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