Вояж Дурова: Дубай-Баку-Париж-Дубай

В августе 2024 года Дуров посетил Баку. Точные даты его пребывания варьируются, но известно, что он находился там с 19 августа и проводил деловые переговоры. Этот визит совпал по времени с пребыванием президента России Владимира Путина в Баку 18–19 августа, что породило спекуляции о возможной встрече между ними. Однако, по информации российских телеграм-каналов, встреча так и не состоялась.

После пребывания в Баку Дуров вылетел во Францию на частном самолете. 24 августа 2024 года, около 20:00 по местному времени, он приземлился в парижском аэропорту Ле Бурже. Сразу после выхода из самолета, в сопровождении телохранителя и женщины (ее личность не уточняется), Дуров был задержан Воздушно-транспортной жандармерией Франции.

Задержание произошло на основании ордера, выданного Национальным управлением судебной полиции Франции в рамках предварительного расследования. Французские власти подозревали Дурова в причастности к ряду преступлений, связанных с Telegram, включая недостаточную модерацию контента, что, по их мнению, способствовало наркоторговле, мошенничеству, отмыванию денег и распространению запрещенного контента.

Дуров провел под стражей четыре дня. Его допрашивали с 24 по 28 августа, после чего 28 августа 2024 года французский суд предъявил ему обвинения по 12 пунктам, включая соучастие в управлении платформой для незаконных транзакций, отказ сотрудничать с властями и содействие организованной преступности. Суд отпустил Дурова под залог в 5 миллионов евро, запретив ему покидать Францию и обязав отмечаться в полиции дважды в неделю. После выхода из-под стражи он покинул здание суда на частном автомобиле.

В декабре 2024 года Дуров впервые предстал перед судом в Париже, где подтвердил доверие к французскому правосудию, хотя его адвокаты назвали позицию следствия абсурдной. Россия и ОАЭ (Дуров имеет гражданства этих стран, а также Франции и Сент-Китс и Невис) выразили заинтересованность в его деле, но основатель Telegram отказался от консульской помощи России, согласившись информировать посольство ОАЭ.