USD 1.7000
EUR 1.8431
RUB 1.9726
Подписаться на уведомления
Нефть упадет до 50 долларов
Новость дня
Нефть упадет до 50 долларов

Вояж Дурова: Дубай-Баку-Париж-Дубай

17:51 1554

Основатель Telegram Павел Дуров покинул Францию и направился в Дубай после разрешения суда, сообщают французские СМИ.

В августе 2024 года Дуров посетил Баку. Точные даты его пребывания варьируются, но известно, что он находился там с 19 августа и проводил деловые переговоры. Этот визит совпал по времени с пребыванием президента России Владимира Путина в Баку 18–19 августа, что породило спекуляции о возможной встрече между ними. Однако, по информации российских телеграм-каналов, встреча так и не состоялась.

После пребывания в Баку Дуров вылетел во Францию на частном самолете. 24 августа 2024 года, около 20:00 по местному времени, он приземлился в парижском аэропорту Ле Бурже. Сразу после выхода из самолета, в сопровождении телохранителя и женщины (ее личность не уточняется), Дуров был задержан Воздушно-транспортной жандармерией Франции.

Задержание произошло на основании ордера, выданного Национальным управлением судебной полиции Франции в рамках предварительного расследования. Французские власти подозревали Дурова в причастности к ряду преступлений, связанных с Telegram, включая недостаточную модерацию контента, что, по их мнению, способствовало наркоторговле, мошенничеству, отмыванию денег и распространению запрещенного контента.

Дуров провел под стражей четыре дня. Его допрашивали с 24 по 28 августа, после чего 28 августа 2024 года французский суд предъявил ему обвинения по 12 пунктам, включая соучастие в управлении платформой для незаконных транзакций, отказ сотрудничать с властями и содействие организованной преступности. Суд отпустил Дурова под залог в 5 миллионов евро, запретив ему покидать Францию и обязав отмечаться в полиции дважды в неделю. После выхода из-под стражи он покинул здание суда на частном автомобиле.

В декабре 2024 года Дуров впервые предстал перед судом в Париже, где подтвердил доверие к французскому правосудию, хотя его адвокаты назвали позицию следствия абсурдной. Россия и ОАЭ (Дуров имеет гражданства этих стран, а также Франции и Сент-Китс и Невис) выразили заинтересованность в его деле, но основатель Telegram отказался от консульской помощи России, согласившись информировать посольство ОАЭ.

Зеленский о ситуации в Курске и усилении ВСУ
Зеленский о ситуации в Курске и усилении ВСУ ОБНОВЛЕНО 18:21
18:21 3942
Майдан в Сербии?
Майдан в Сербии? фото; видео; обновлено 18:08
18:08 4975
Новая роль Азербайджана: от Пакистана до Израиля
Новая роль Азербайджана: от Пакистана до Израиля статья концептуальная
15:33 3184
Помощник Трампа выбрал Баку. Случайность ли?
Помощник Трампа выбрал Баку. Случайность ли? статья концептуальная; все еще актуально
10:57 7351
Милли Меджлис протестует
Милли Меджлис протестует
16:41 3017
Элементарно, Ватсон, дядя Джолани был вице-президентом Сирии
Элементарно, Ватсон, дядя Джолани был вице-президентом Сирии главное, чтобы костюмчик сидел
14:01 3853
Мяч на поле Дональда Трампа
Мяч на поле Дональда Трампа наш комментарий
02:03 7079
Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов
Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов 100 строк философа
12:48 2991
Путин с Трампом. Жесткий торг, но закулисный
Путин с Трампом. Жесткий торг, но закулисный наша аналитика
01:43 7228
Большая чистка в Баку продолжается: деревья, порядок и законность
Большая чистка в Баку продолжается: деревья, порядок и законность почти официоз
12:31 4084
Убили ИГИЛ и Евросоюз, разбили голову журналиста и разоблачили судью… А еще и исповедь Лукашенко
Убили ИГИЛ и Евросоюз, разбили голову журналиста и разоблачили судью… А еще и исповедь Лукашенко объектив haqqin.az
01:08 6056

ЭТО ВАЖНО

Зеленский о ситуации в Курске и усилении ВСУ
Зеленский о ситуации в Курске и усилении ВСУ ОБНОВЛЕНО 18:21
18:21 3942
Майдан в Сербии?
Майдан в Сербии? фото; видео; обновлено 18:08
18:08 4975
Новая роль Азербайджана: от Пакистана до Израиля
Новая роль Азербайджана: от Пакистана до Израиля статья концептуальная
15:33 3184
Помощник Трампа выбрал Баку. Случайность ли?
Помощник Трампа выбрал Баку. Случайность ли? статья концептуальная; все еще актуально
10:57 7351
Милли Меджлис протестует
Милли Меджлис протестует
16:41 3017
Элементарно, Ватсон, дядя Джолани был вице-президентом Сирии
Элементарно, Ватсон, дядя Джолани был вице-президентом Сирии главное, чтобы костюмчик сидел
14:01 3853
Мяч на поле Дональда Трампа
Мяч на поле Дональда Трампа наш комментарий
02:03 7079
Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов
Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов 100 строк философа
12:48 2991
Путин с Трампом. Жесткий торг, но закулисный
Путин с Трампом. Жесткий торг, но закулисный наша аналитика
01:43 7228
Большая чистка в Баку продолжается: деревья, порядок и законность
Большая чистка в Баку продолжается: деревья, порядок и законность почти официоз
12:31 4084
Убили ИГИЛ и Евросоюз, разбили голову журналиста и разоблачили судью… А еще и исповедь Лукашенко
Убили ИГИЛ и Евросоюз, разбили голову журналиста и разоблачили судью… А еще и исповедь Лукашенко объектив haqqin.az
01:08 6056
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться