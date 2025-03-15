Украина назвала участников переговорной группы для мира
17:53 875
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы нашей страны для будущих мирных переговоров.
Список участников утвержден в соответствующем распоряжении.
В состав переговорной группы Украины войдут глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, а также заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.
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