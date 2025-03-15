Австралия ждет от России добросовестности

Австралия может рассмотреть все инициативы по отправке миротворцев в Украину. Об этом на своей странице в Х написал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

«Я вновь подтвердил сильную и непоколебимую поддержку Австралией Украины <...> столько, сколько потребуется. Это борьба не только за народ Украины и их национальный суверенитет. Это борьба за международное верховенство права. Режим президента [РФ Владимира] Путина имеет империалистические планы в отношении Украины и за ее пределами.

Австралия поддерживает любой значимый прогресс в установлении справедливого и прочного мира в Украине. Но необходимо будет оказать давление на Россию, чтобы она действовала добросовестно. Австралия всегда открыта к рассмотрению любых новых предложений по поддержке Украины - что мы делаем исходя из наших возможностей и сравнительных преимуществ», — написал он.

По словам австралийского премьера, Канберра всегда открыта для рассмотрения любых новых предложений по поддержке Украины, однако миротворческие миссии по определению требуют предварительного условия мира.