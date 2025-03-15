Трамп летает на вертолете с сыном Маска

Президента США Дональда Трампа запечатлели вместе с сыном американского миллиардера Илона Маска при посадке в вертолет. Видео быстро стало популярным в соцсетях.

На лужайке Белого дома сын Маска перед полётом взволнованно прыгал рядом с президентом США — тот, в свою очередь, нарисовал в воздухе букву «х», представляя мальчика журналистам.

Видео стало вирусным и появилось в трендах с подписью «дедушка Трамп».