Путин, Лукашенко и Рахмон позвонили Алиеву: договорились встретиться
19:42 2567
Президенты России, Беларуси и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проводят 15 марта неформальную встречу и связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в Кремле.
Лидеры РФ, Беларуси, Таджикистана и Азербайджана договорились встретиться 9 мая в Москве, отметили в Кремле.
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