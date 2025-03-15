Путин, Лукашенко и Рахмон позвонили Алиеву: договорились встретиться

Президенты России, Беларуси и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон проводят 15 марта неформальную встречу и связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в Кремле.

Лидеры РФ, Беларуси, Таджикистана и Азербайджана договорились встретиться 9 мая в Москве, отметили в Кремле.