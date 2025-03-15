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Запад усилит давление на Россию

20:03 964

25 лидеров стран НАТО договорились усилить санкционное давление на Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова премьера-министра Великобритании Кира Стармера. О достигнутом на виртуальной встрече консенсусе политик рассказал на пресс-конференции, не объявив список государств, согласившихся на такое решение.

Стармер заявил, что президент России Владимир Путин затягивает окончание боевых действий в войне с Украиной. По его словам, это вынуждает политиков из стран-союзниц Украины разрабатывать новые санкционные ограничения, чтобы оказать давление на Москву.

Также премьер-министр Великобритании заявил, что военные представители стран-союзниц Украины встретятся 20 марта, чтобы обсудить оперативную фазу гарантий безопасности Киеву. Bloomberg также утверждает, что Стармер выразил мнение, что западные государства набирают политическую и военную мощь и готовы взять на себя дополнительные обязательства.

Также политик не исключил не только отправки войск в Украину, если это будет необходимо. Коалиция желающих дать гарантии безопасности Украине, по словам Стармера, за прошедшие недели выросла, в ней появилась «более сильная коллективная решимость».

Также Стармер упомянул, что на встрече лидеры стран обсуждали арест замороженных российских активов для финансирования обороны Украины, но не смогли преодолеть политические и юридические препятствия для принятия такого решения. Журналисты не уточняют, какие страны приняли участие в онлайн-саммите.

Также агентство Bloomberg приводит цитату министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, который отметил, что среди европейских стран и их союзников за две недели вырос не только оптимизм, но коллективная решимость для совместного продвижения к миру.

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