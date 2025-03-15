У Эрдогана выразили надежду на скорый мир между Баку и Ереваном

Завершение переговоров между Азербайджаном и Арменией по тексту мирного соглашения является позитивным нюансом. Об этом советник президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч заявил в эфире телеканала NTV.

Он отметил, что процесс, тем не менее, все еще продолжается.

«Территории Азербайджана находились под оккупацией тридцать лет. Необходимо предпринять соответствующие шаги, чтобы эти события не повторились. Мы надеемся, что в ближайшее время будет обеспечен прочный мир», - подчеркнул Чагатай Кылыч.

Отметим, что 13 марта Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Баку и Ереваном.