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США преследуют природные бедствия: множество жертв

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21:14 1463

Мощные торнадо и штормы обрушились на юг и Средний Запад США — погибли не менее 16 человек, сообщает NBC News.

Под ударом оказались Арканзас, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техас. В зоне риска — 138 миллионов человек. Разрушены дома, свыше 300 тысяч потребителей остались без электричества.

На фоне экстремальных погодных условий вспыхнули лесные пожары — зафиксировано более 100 очагов возгораний

В начале марта 2025 года Южную Калифорнию накрыл мощный шторм, принесший проливные дожди, оползни и редкое для этого региона явление — торнадо. Этот шторм вызвал значительные разрушения, включая повреждение инфраструктуры и угрозу для населения. Ливни осложнили ситуацию в штате, где и без того наблюдаются проблемы с эрозией почвы после длительных засух и пожаров.

В начале 2025 года в США зафиксированы крупные лесные пожары. В январе власти начали эвакуацию более 250 тысяч человек в Калифорнии из-за быстро распространяющихся огней, подпитываемых сухой погодой и сильными ветрами. В начале марта пожары охватили Северную и Южную Каролину, где пожарные борются с огнем в условиях засухи и порывистого ветра. Эти события уже нанесли значительный ущерб экосистемам и жилым зонам.

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