Вэнс о ссоре в Белом доме: «Зеленский разозлился...»
Перепалка между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме точно не была запланирована, заявил сам Вэнс в интервью NBC News.
March 15, 2025
«Зеленский разозлился, и все пошло наперекосяк. Он (Трамп) - президент, а я вице-президент, и я старался вести себя уважительно. Но иногда президент хочет, чтобы я говорил. Если мне кажется, что я могу сказать что-то полезное, и если я считаю, что это почтительно по отношению к президенту, я предложу свою точку зрения», - сказал Вэнс.