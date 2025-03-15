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Вэнс о ссоре в Белом доме: «Зеленский разозлился...»

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21:18 2092

Перепалка между президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме точно не была запланирована, заявил сам Вэнс в интервью NBC News.

«Зеленский разозлился, и все пошло наперекосяк. Он (Трамп) - президент, а я вице-президент, и я старался вести себя уважительно. Но иногда президент хочет, чтобы я говорил. Если мне кажется, что я могу сказать что-то полезное, и если я считаю, что это почтительно по отношению к президенту, я предложу свою точку зрения», - сказал Вэнс.

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