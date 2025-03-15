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Трампа взбесила новость, что Путин заставил ждать спецпосланника США

21:46 2645

Американский президент Дональд Трамп назвал "больными дегенератами" те СМИ, которые писали о длительном ожидании спецпосланником США Стивом Уиткоффом встречи с российским лидером Владимиром Путиным, раскритиковав прессу за распространение ложной информации.

"Фейковые новости, как обычно, снова взялись за дело! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? Вчера вечером я прочитал, что президент России Владимир Путин заставил ждать более девяти часов моего глубокоуважаемого посла и специального представителя Стива Уиткоффа", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский лидер указал, что на самом деле никакого ожидания вообще не было, а указанные сообщения являются попыткой нанести унижение. "Потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости", - подчеркнул президент США.

Трамп добавил, что с представителями России проходили и другие встречи, которые заняли время, но оказались "очень продуктивными".

"С того момента все пошло быстро и эффективно, и все признаки, как мы надеемся, очень хорошие!" - отметил он.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа "передал информацию и дополнительные сигналы" для Трампа, рассказал представитель Кремля.

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