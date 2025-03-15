Премьер-лига: «Карабах» и все остальные теряют очки

Чемпион страны « Карабах » в Товузе играл с гянджинским «Кяпязом». Встреча завершилась вничью 0:0, несмотря на множество возможностей забить у « Карабах а».

После осечки агдамцев занимающая 2-е место «Зиря» имела возможность сократить отставание от чемпиона. Однако и команда Рашада Садыхова сыграла сегодня вничью. «Зиря» отправилась в гости к «Сабаху». Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 34-й минуте Джессе Секидика вывел «Сабах» вперед. «Зиря» отыгралась на 63-й минуте благодаря голу Давита Волкова.