USD 1.7000
EUR 1.8431
RUB 1.9726
Подписаться на уведомления
Нефть упадет до 50 долларов
Новость дня
Нефть упадет до 50 долларов

Премьер-лига: «Карабах» и все остальные теряют очки

ВИДЕО
Отдел спорта
22:08 526

Сегодня состоялись два матча 27-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Чемпион страны «Карабах» в Товузе играл с гянджинским «Кяпязом». Встреча завершилась вничью 0:0, несмотря на множество возможностей забить у «Карабаха».

После осечки агдамцев занимающая 2-е место «Зиря» имела возможность сократить отставание от чемпиона. Однако и команда Рашада Садыхова сыграла сегодня вничью. «Зиря» отправилась в гости к «Сабаху». Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 34-й минуте Джессе Секидика вывел «Сабах» вперед. «Зиря» отыгралась на 63-й минуте благодаря голу Давита Волкова.

«Зиря» по-прежнему опережает «Араз-Нахчыван» на 5 очков. Нахчыванцы вчера не смогли обыграть «Шамахы» - 1:1.

27-й тур завершится завтра матчами «Сабаил» - «Нефтчи» (16:00) и «Туран-Товуз» - «Сумгаит» (18:30).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

У Эрдогана призвали Украину и Россию найти общий знаменатель
У Эрдогана призвали Украину и Россию найти общий знаменатель ОБНОВЛЕНО 22:55
22:55 3469
Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет?
Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет? наша аналитика
22:26 829
Элементарно, Ватсон, дядя Джолани был вице-президентом Сирии
Элементарно, Ватсон, дядя Джолани был вице-президентом Сирии главное, чтобы костюмчик сидел; все еще актуально
14:01 5073
США начали войну против хуситов
США начали войну против хуситов главное на этот час
22:41 1554
Макрон: Отправим войска в Украину, согласие России не нужно
Макрон: Отправим войска в Украину, согласие России не нужно
22:35 1019
Майдан в Сербии?
Майдан в Сербии? фото; видео; обновлено 22:10
22:10 9219
Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов
Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов 100 строк философа
12:48 3669
Массовые протесты и в Венгрии
Массовые протесты и в Венгрии ВИДЕО
22:04 1745
Трампа взбесила новость, что Путин заставил ждать спецпосланника США
Трампа взбесила новость, что Путин заставил ждать спецпосланника США
21:46 2652
Экс-канцлер Германии расхваливает Россию
Экс-канцлер Германии расхваливает Россию ОБНОВЛЕНО 20:45
20:45 6431
Путин, Лукашенко и Рахмон позвонили Алиеву: договорились встретиться
Путин, Лукашенко и Рахмон позвонили Алиеву: договорились встретиться
19:42 4837

ЭТО ВАЖНО

У Эрдогана призвали Украину и Россию найти общий знаменатель
У Эрдогана призвали Украину и Россию найти общий знаменатель ОБНОВЛЕНО 22:55
22:55 3469
Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет?
Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет? наша аналитика
22:26 829
Элементарно, Ватсон, дядя Джолани был вице-президентом Сирии
Элементарно, Ватсон, дядя Джолани был вице-президентом Сирии главное, чтобы костюмчик сидел; все еще актуально
14:01 5073
США начали войну против хуситов
США начали войну против хуситов главное на этот час
22:41 1554
Макрон: Отправим войска в Украину, согласие России не нужно
Макрон: Отправим войска в Украину, согласие России не нужно
22:35 1019
Майдан в Сербии?
Майдан в Сербии? фото; видео; обновлено 22:10
22:10 9219
Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов
Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов 100 строк философа
12:48 3669
Массовые протесты и в Венгрии
Массовые протесты и в Венгрии ВИДЕО
22:04 1745
Трампа взбесила новость, что Путин заставил ждать спецпосланника США
Трампа взбесила новость, что Путин заставил ждать спецпосланника США
21:46 2652
Экс-канцлер Германии расхваливает Россию
Экс-канцлер Германии расхваливает Россию ОБНОВЛЕНО 20:45
20:45 6431
Путин, Лукашенко и Рахмон позвонили Алиеву: договорились встретиться
Путин, Лукашенко и Рахмон позвонили Алиеву: договорились встретиться
19:42 4837
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться