Премьер-лига: «Карабах» и все остальные теряют очки
Сегодня состоялись два матча 27-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Чемпион страны «Карабах» в Товузе играл с гянджинским «Кяпязом». Встреча завершилась вничью 0:0, несмотря на множество возможностей забить у «Карабаха».
После осечки агдамцев занимающая 2-е место «Зиря» имела возможность сократить отставание от чемпиона. Однако и команда Рашада Садыхова сыграла сегодня вничью. «Зиря» отправилась в гости к «Сабаху». Встреча завершилась со счетом 1:1.
На 34-й минуте Джессе Секидика вывел «Сабах» вперед. «Зиря» отыгралась на 63-й минуте благодаря голу Давита Волкова.
«Зиря» по-прежнему опережает «Араз-Нахчыван» на 5 очков. Нахчыванцы вчера не смогли обыграть «Шамахы» - 1:1.
27-й тур завершится завтра матчами «Сабаил» - «Нефтчи» (16:00) и «Туран-Товуз» - «Сумгаит» (18:30).
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА