США начали войну против хуситов

Президент США Дональд Трамп приказал начать боевые действия против йеменских хуситов.

«Сегодня я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене. Они ведут непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников», - пояснил Трамп.

Президент США заявил, что прямо сейчас американская армия наносит воздушные удары по объектам хуситов. Также он призвал их с этого момента прекратить любые атаки в Красном море, «иначе на вас обрушится ад, какого вы ещё не видели».