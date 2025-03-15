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США начали войну против хуситов

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22:41 1554

Президент США Дональд Трамп приказал начать боевые действия против йеменских хуситов.

«Сегодня я приказал вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительные и мощные военные действия против террористов-хуситов в Йемене. Они ведут непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников», - пояснил Трамп.

Президент США заявил, что прямо сейчас американская армия наносит воздушные удары по объектам хуситов. Также он призвал их с этого момента прекратить любые атаки в Красном море, «иначе на вас обрушится ад, какого вы ещё не видели».

 

*** 22:08

Коалиция США и Великобритании наносит удары по столице Йемена, пишут зарубежные СМИ.

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