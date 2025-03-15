Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет?

Дональд Трамп продолжает источать трудно объяснимый оптимизм по поводу перспектив украинского урегулирования. Он позитивно оценил «ночные» переговоры 13 марта с президентом России Владимиром Путиным своего спецпосланника Стива Уиткоффа - как «хорошие и продуктивные». Трамп обещал новую порцию хороших новостей. Очевидно, по итогам обсуждения в администрации США тех предложений, которые Владимир Путин изложил в ходе общения со спецпосланником президента США. Со своей стороны, госсекретарь США Рубио в очередной раз заметил, что переговоры между Россией и Украиной невозможны без уступок с обеих сторон. В чем именно должны заключаться уступки, особенно со стороны Москвы (относительно Украины он ранее говорил о неизбежности территориальных), он не уточнил, но отметил, что военного решения конфликта не существует, так как ни Россия, ни Украина не могут достичь своих "максималистских военных целей".

В ближайшее время также станет окончательно ясна реакция Москвы на просьбу Трампа «пощадить» оказавшиеся в окружении в Курской области подразделения ВСУ (хотя Киев отрицает сам факт окружения). Правда, Путин и тут внес свое уточнение, предложив украинским военнослужащим сложить оружие и сдаться по приказу Киева. Зеленский, впрочем, такого приказа, насколько известно, не отдавал, хотя публично признал факт сворачивания Курской операции, которую раньше союзники Украины признали не самым удачным военно-тактическим решением. Формулировка, в которой Путин обещал сдавшимся в плен украинским военнослужащим гуманное обращение, исключала предоставление им возможности просто беспрепятственно покинуть территорию Российской Федерации через предоставление так называемого гуманитарного коридора. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что время для сдачи в плен истекает. Это заявление, впрочем, внешне не похоже на ультиматум. Ультиматум вообще-то требует обозначения четких сроков. Когда именно истечет время? В данном случае, возможно, следовало бы уточнить - в зависимости от чего оно истечет? Поскольку ясно, что окончательно вопрос будет решаться во взаимодействии с американской администрацией и в зависимости от того, как пойдут дела по другим вопросам.

По состоянию на середину недели начальник российского Генштаба Валерий Герасимов докладывал Путину, что число пленных солдат ВСУ в Курской области достигло 400 человек. Возможно, эта цифра или близкая к ней и будет сочтена в итоге как удовлетворяющее требованию о сдаче в плен, да и Трамп не будет обижен, - этим пленным будет обеспечено «гуманное обращение». Точная численность «застрявших» в Курской области военнослужащих ВСУ неизвестна. Большинство наблюдателей говорят о «тысячах», но скольким из них удастся просочиться лесами в Украину, а сколько сдадутся в плен или будут уничтожены, заранее сказать трудно. Со своей стороны, президент Зеленский полностью игнорирует выдвинутые Путиным «нюансы-условия» для заключения соглашения о прекращении огня, настаивая на безусловности такого действия. Хотя даже Белый дом США вроде бы готов обсуждать эти самые «нюансы». Дабы показать свое «стремление к миру», он даже сформировал переговорную группу: в нее вошли глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, его зам Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Эти люди будут вести переговоры с российскими визави? Что-то не верится пока. По опыту других военных конфликтов прецеденты «безусловности» прекращения огня припомнить трудно, - всегда оговаривали важные детали и условия. Однако Зеленский опирается на поддержку Европы. Он и европейские союзники Киева хором обвиняют Путина в попытках «затянуть переговоры, чтобы продолжить войну». Британский премьер, собравший в субботу виртуальный саммит «коалиции желающих» (сторонников продолжения военных усилий Киева), заявил, что Москве нельзя позволять «играть в игры» с предложениями о прекращении огня. По словам Стармера, Кремль якобы «несерьезно относится к миру». Глава МИД Британии Дэвид Лэмми на встрече глав МИД стран G7 также заявил, что все ее участники были едины в призыве к прекращению огня «без каких-либо условий». Однако формулу «без каких-либо условий», заметим, Вашингтон все же не употребляет. Потому что администрация США как раз и озабочена сейчас согласованием этих самых условий с Москвой.

Все более вероятным становится то, что главным препятствием на пути дальнейших переговоров между Москвой и Вашингтоном по Украине, а также успеха в достижении прекращении огня, если о нем договорятся Россия и США, может стать как раз Европа. В отсутствие каких-либо прямых контактов между Россией и европейскими лидерами так называемая «коалиция желающих» во главе с Британией предпринимает энергичные усилия по формированию собственной позиции в процессе урегулирования. Причем, похоже, Европа не собирается согласовывать ее ни с Москвой, ни, возможно, даже во всех деталях с Вашингтоном. Что, объективно, может создать серьезные угрозы эскалации. «Если Россия наконец сядет за стол переговоров, то мы должны быть готовы осуществлять мониторинг прекращения огня, чтобы гарантировать, что это серьезный и прочный мир», — заявил в ходе «конференц-колла» с 25 лидерами «коалиции желающих» Кир Стармер. Кстати, Владимир Путин, перечисляя свои «нюансы-условия», тоже упомянул проблему мониторинга за режимом прекращения огня. Однако он никак не развил и не конкретизировал эту свою мысль. Что отнюдь не исключает того, что Россия с Вашингтоном по конфиденциальным каналам как раз и ведут согласование списка стран - потенциальных участниц такого миротворческого контингента. Согласно международному опыту урегулирования военных конфликтов, где ни одной из сторон не удалось одержать решительную победу, миротворческие контингенты составляют из представителей стран нейтральных по отношению к данному конфликту, каковыми европейские страны, строго говоря, не являются. Объективно рассуждая, речь могла бы идти все же о формировании контингента, состав которого был бы приемлем как Москве, так и Киеву. Однако британский премьер Стармер на виртуальном саммите в Лондоне сообщил, что западные страны переходят к обсуждению уже «операционных деталей» отправки миротворческих сил в Украину. В них готова уже участвовать даже Австралия, которую Москва тоже рассматривает как «недружественную страну». Европейские военные руководители встретятся 20 марта в Великобритании, чтобы обсудить уже в практическом плане вопрос отправки таких сил в Украину, сообщил тот же Стармер.