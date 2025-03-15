Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет?
Дональд Трамп продолжает источать трудно объяснимый оптимизм по поводу перспектив украинского урегулирования. Он позитивно оценил «ночные» переговоры 13 марта с президентом России Владимиром Путиным своего спецпосланника Стива Уиткоффа - как «хорошие и продуктивные».
Трамп обещал новую порцию хороших новостей. Очевидно, по итогам обсуждения в администрации США тех предложений, которые Владимир Путин изложил в ходе общения со спецпосланником президента США.
Со своей стороны, госсекретарь США Рубио в очередной раз заметил, что переговоры между Россией и Украиной невозможны без уступок с обеих сторон. В чем именно должны заключаться уступки, особенно со стороны Москвы (относительно Украины он ранее говорил о неизбежности территориальных), он не уточнил, но отметил, что военного решения конфликта не существует, так как ни Россия, ни Украина не могут достичь своих "максималистских военных целей".
В ближайшее время также станет окончательно ясна реакция Москвы на просьбу Трампа «пощадить» оказавшиеся в окружении в Курской области подразделения ВСУ (хотя Киев отрицает сам факт окружения). Правда, Путин и тут внес свое уточнение, предложив украинским военнослужащим сложить оружие и сдаться по приказу Киева. Зеленский, впрочем, такого приказа, насколько известно, не отдавал, хотя публично признал факт сворачивания Курской операции, которую раньше союзники Украины признали не самым удачным военно-тактическим решением.
Формулировка, в которой Путин обещал сдавшимся в плен украинским военнослужащим гуманное обращение, исключала предоставление им возможности просто беспрепятственно покинуть территорию Российской Федерации через предоставление так называемого гуманитарного коридора. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что время для сдачи в плен истекает. Это заявление, впрочем, внешне не похоже на ультиматум.
Ультиматум вообще-то требует обозначения четких сроков. Когда именно истечет время? В данном случае, возможно, следовало бы уточнить - в зависимости от чего оно истечет? Поскольку ясно, что окончательно вопрос будет решаться во взаимодействии с американской администрацией и в зависимости от того, как пойдут дела по другим вопросам.
По состоянию на середину недели начальник российского Генштаба Валерий Герасимов докладывал Путину, что число пленных солдат ВСУ в Курской области достигло 400 человек. Возможно, эта цифра или близкая к ней и будет сочтена в итоге как удовлетворяющее требованию о сдаче в плен, да и Трамп не будет обижен, - этим пленным будет обеспечено «гуманное обращение». Точная численность «застрявших» в Курской области военнослужащих ВСУ неизвестна. Большинство наблюдателей говорят о «тысячах», но скольким из них удастся просочиться лесами в Украину, а сколько сдадутся в плен или будут уничтожены, заранее сказать трудно.
Со своей стороны, президент Зеленский полностью игнорирует выдвинутые Путиным «нюансы-условия» для заключения соглашения о прекращении огня, настаивая на безусловности такого действия. Хотя даже Белый дом США вроде бы готов обсуждать эти самые «нюансы». Дабы показать свое «стремление к миру», он даже сформировал переговорную группу: в нее вошли глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, его зам Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Эти люди будут вести переговоры с российскими визави? Что-то не верится пока.
По опыту других военных конфликтов прецеденты «безусловности» прекращения огня припомнить трудно, - всегда оговаривали важные детали и условия. Однако Зеленский опирается на поддержку Европы. Он и европейские союзники Киева хором обвиняют Путина в попытках «затянуть переговоры, чтобы продолжить войну». Британский премьер, собравший в субботу виртуальный саммит «коалиции желающих» (сторонников продолжения военных усилий Киева), заявил, что Москве нельзя позволять «играть в игры» с предложениями о прекращении огня. По словам Стармера, Кремль якобы «несерьезно относится к миру». Глава МИД Британии Дэвид Лэмми на встрече глав МИД стран G7 также заявил, что все ее участники были едины в призыве к прекращению огня «без каких-либо условий». Однако формулу «без каких-либо условий», заметим, Вашингтон все же не употребляет. Потому что администрация США как раз и озабочена сейчас согласованием этих самых условий с Москвой.
Все более вероятным становится то, что главным препятствием на пути дальнейших переговоров между Москвой и Вашингтоном по Украине, а также успеха в достижении прекращении огня, если о нем договорятся Россия и США, может стать как раз Европа. В отсутствие каких-либо прямых контактов между Россией и европейскими лидерами так называемая «коалиция желающих» во главе с Британией предпринимает энергичные усилия по формированию собственной позиции в процессе урегулирования. Причем, похоже, Европа не собирается согласовывать ее ни с Москвой, ни, возможно, даже во всех деталях с Вашингтоном. Что, объективно, может создать серьезные угрозы эскалации.
«Если Россия наконец сядет за стол переговоров, то мы должны быть готовы осуществлять мониторинг прекращения огня, чтобы гарантировать, что это серьезный и прочный мир», — заявил в ходе «конференц-колла» с 25 лидерами «коалиции желающих» Кир Стармер. Кстати, Владимир Путин, перечисляя свои «нюансы-условия», тоже упомянул проблему мониторинга за режимом прекращения огня. Однако он никак не развил и не конкретизировал эту свою мысль. Что отнюдь не исключает того, что Россия с Вашингтоном по конфиденциальным каналам как раз и ведут согласование списка стран - потенциальных участниц такого миротворческого контингента. Согласно международному опыту урегулирования военных конфликтов, где ни одной из сторон не удалось одержать решительную победу, миротворческие контингенты составляют из представителей стран нейтральных по отношению к данному конфликту, каковыми европейские страны, строго говоря, не являются. Объективно рассуждая, речь могла бы идти все же о формировании контингента, состав которого был бы приемлем как Москве, так и Киеву.
Однако британский премьер Стармер на виртуальном саммите в Лондоне сообщил, что западные страны переходят к обсуждению уже «операционных деталей» отправки миротворческих сил в Украину. В них готова уже участвовать даже Австралия, которую Москва тоже рассматривает как «недружественную страну». Европейские военные руководители встретятся 20 марта в Великобритании, чтобы обсудить уже в практическом плане вопрос отправки таких сил в Украину, сообщил тот же Стармер.
Согласно этим заявлениям, может случиться так, что едва в Украине прекратится огонь, как буквально на следующий день и без согласования с Москвой (о чем ведь речи и не идет) может высадиться «миротворческий десант» в составе европейских сил НАТО и примкнувших к ним других стран-союзниц Украины. Если этот план таков и тут нет скрытой подоплеки, то тогда Кремлю станет совершенно непонятно, почему надо было спешить со своим согласием на прекращение огня. Позиция США по этой проблеме пока неизвестна, но европейцы будут склонять их к поддержке этой инициативы. В идеале, в военном плане тоже.
Также Европа не согласна с другими «нюансами» Путина, заявляя о готовности не только ужесточать санкции в отношении России, не только настаивать на «репарациях» за нанесенный ущерб и «наказании военных преступников», но и продолжать поставки вооружений Киеву. В том числе и во время действия режима прекращения огня. Звучит как откровенная «демотивация» к прекращению войны для РФ. Даже к Слободану Милошевичу, которого потом собственные политики сдали в Гаагу, в ходе переговоров по югославскому урегулированию применялись все другие, более гибкие методы. Если не считать бомбардировок на определенном этапе, конечно.
В любом случае, помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков, кажется, поспешил с высказыванием, согласно которому «европейские лидеры изменили свою риторику и стали призывать к миру в Украине, потому что они "как ласковые собачки" прильнули к ногам Вашингтона». Если и прильнули, то далеко не все. Явные изменения риторики заметны лишь в заявлениях генсека НАТО Марка Рютте, который, наконец, четко и однозначно заявил, что вопрос принятия Украины в НАТО закрыт, а с Россией рано или поздно придется налаживать отношения. Тогда как многие другие европейские лидеры на этом фоне если и похожи на собачек, то отнюдь не ласковых.