USD 1.7000
EUR 1.8431
RUB 1.9726
Подписаться на уведомления
Нефть упадет до 50 долларов
Новость дня
Нефть упадет до 50 долларов

Макрон: Отправим войска в Украину, согласие России не нужно

22:35 1026

Европейские страны, которые договорятся об отправке воинского контингента в Украину для наблюдательной миссии, могут сделать это без согласия России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien.

«Украина - суверенная страна. Если она попросит союзные войска о присутствии на своей территории, то это не России решать, соглашаться или нет», - сказал он.

Кроме того, Макрон заявил, что Париж может поставить Киеву дополнительные истребители Mirage 2000, договорившись со странами, где они остались на вооружении.

Газета не приводит целиком высказывание президента, отмечая лишь, что он не исключает такой шаг на фоне утверждений Вооруженных сил Украины (ВСУ) об успешном применении одной из поставленных ранее таких машин для перехвата ракеты в своем воздушном пространстве. «Поставки могут осуществляться из третьих стран, где (эти истребители) используются», - цитирует Макрона издание.

У Эрдогана призвали Украину и Россию найти общий знаменатель
У Эрдогана призвали Украину и Россию найти общий знаменатель ОБНОВЛЕНО 22:55
22:55 3474
Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет?
Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет? наша аналитика
22:26 835
Элементарно, Ватсон, дядя Джолани был вице-президентом Сирии
Элементарно, Ватсон, дядя Джолани был вице-президентом Сирии главное, чтобы костюмчик сидел; все еще актуально
14:01 5074
США начали войну против хуситов
США начали войну против хуситов главное на этот час
22:41 1561
Макрон: Отправим войска в Украину, согласие России не нужно
Макрон: Отправим войска в Украину, согласие России не нужно
22:35 1027
Майдан в Сербии?
Майдан в Сербии? фото; видео; обновлено 22:10
22:10 9223
Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов
Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов 100 строк философа
12:48 3669
Массовые протесты и в Венгрии
Массовые протесты и в Венгрии ВИДЕО
22:04 1749
Трампа взбесила новость, что Путин заставил ждать спецпосланника США
Трампа взбесила новость, что Путин заставил ждать спецпосланника США
21:46 2658
Экс-канцлер Германии расхваливает Россию
Экс-канцлер Германии расхваливает Россию ОБНОВЛЕНО 20:45
20:45 6435
Путин, Лукашенко и Рахмон позвонили Алиеву: договорились встретиться
Путин, Лукашенко и Рахмон позвонили Алиеву: договорились встретиться
19:42 4841

ЭТО ВАЖНО

У Эрдогана призвали Украину и Россию найти общий знаменатель
У Эрдогана призвали Украину и Россию найти общий знаменатель ОБНОВЛЕНО 22:55
22:55 3474
Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет?
Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет? наша аналитика
22:26 835
Элементарно, Ватсон, дядя Джолани был вице-президентом Сирии
Элементарно, Ватсон, дядя Джолани был вице-президентом Сирии главное, чтобы костюмчик сидел; все еще актуально
14:01 5074
США начали войну против хуситов
США начали войну против хуситов главное на этот час
22:41 1561
Макрон: Отправим войска в Украину, согласие России не нужно
Макрон: Отправим войска в Украину, согласие России не нужно
22:35 1027
Майдан в Сербии?
Майдан в Сербии? фото; видео; обновлено 22:10
22:10 9223
Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов
Проще сделать из человека маленький винтик, который не задает лишних вопросов 100 строк философа
12:48 3669
Массовые протесты и в Венгрии
Массовые протесты и в Венгрии ВИДЕО
22:04 1749
Трампа взбесила новость, что Путин заставил ждать спецпосланника США
Трампа взбесила новость, что Путин заставил ждать спецпосланника США
21:46 2658
Экс-канцлер Германии расхваливает Россию
Экс-канцлер Германии расхваливает Россию ОБНОВЛЕНО 20:45
20:45 6435
Путин, Лукашенко и Рахмон позвонили Алиеву: договорились встретиться
Путин, Лукашенко и Рахмон позвонили Алиеву: договорились встретиться
19:42 4841
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться