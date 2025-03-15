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Трамп назначил спецпосланника по Украине

23:09 131

Президент США Дональд Трамп назначил Кита Келлога спецпосланником по Украине — он будет курировать контакты с украинскими властями и президентом Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я рад сообщить, что генерал Келлог назначен специальным посланником в Украине. Генерал Келлог, весьма уважаемый военный эксперт, будет иметь дело непосредственно с президентом Зеленским и украинским руководством», — рассказал он.

Трамп добавил, что Келлог «хорошо знает» власти Украины, а между спецпосланником и Киевом «сложились очень хорошие рабочие отношения».

Ранее Зеленский призвал США не прислушиваться к условиям Кремля по вопросу перемирия. «Это очень плохой сигнал – прислушаться к мнению россиян по контингенту. Контингент должен быть размещен на украинской земле. Это не дело [России] – решать что-либо о безопасности Украины и Европы», — сказал он.

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