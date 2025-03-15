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Путин расстроен: удержится ли сербский президент?

комментарий по горячим следам
Фарид Исаев, автор haqqin.az
00:12 1525

С некоторых по Сербию привыкли воспринимать как страну, в которой заметны пророссийские настроения, и это действительно так: на улицах городов можно встретить портреты Владимира Путина рядом с изображениями Николая Второго. Исторические связи с Россией и известный антиамериканизм делают свое дело.

Однако порой забывают, что именно Сербия внесла решающий вклад в дело «цветных революций», предмет нешуточного раздражения и опасения в Кремле, стала по сути их рассадником. И то, что происходит в стране сейчас, когда движущей силой протестов являются студенты, является продолжений традиции, заложенной почти тридцать лет назад как раз на сербской земле.

Предтеча революций в Грузии и Украине бульдозерная революция завершилась смещением Милошевича. Что на сей раз?

Напомним, что нынешние народные выступления вспыхнули после трагедии в Нови-Саде, когда 1 ноября минувшего года обрушился навес на центральном вокзале этого города, что привело к гибели пятнадцати человек. Здание недавно было открыто после реконструкции, и авария ярко продемонстрировала коррупционность власти, которая уже давно и порядком поддостала сербов. Трагедия стала не причиной, а поводом выплеснуть накопившееся недовольство. И, как это бывает, попытки подавить протесты, прежде всего, в студенческой среде привели к еще большему росту выступлений и ожесточению протестующих. Результат мы видим сейчас: сотни тысяч людей на улицах Белграда и в других городах. Не похоже, что с этим протестом получится справиться.

Как не получилось справиться в 1996-1997 годах, когда в Сербии на протяжении четырех месяцев шли массовые студенческие протесты в связи с фальсификацией голосования на местных выборах. Тогда удалось добиться отмены результатов, власть пошла на уступки. Та победа, в свою очередь, заложила фундамент «Бульдозерной революции» 2000 года, которая привела к падению режима Слободана Милошевича. Прошедшие досрочные выборы президента Югославии не выявили победителя в первом туре, однако свидетельства фальсификаций вывели людей на улицы.

Ведущую роль в протестах 2000 года играло студенческое движение «Отпор». Название «Бульдозерная революция» возникло в связи с тем, что при штурме телецентра в Белграде протестующие использовали бульдозер, пробив ограждение. Полиция и войска отказались подавлять сопротивление, и Милошевич был вынужден уйти в отставку.

Нынешняя власть поддастала сербов

С тех пор опыт сербского ненасильственного сопротивления копировала молодежь Грузии, затем Украины и других стран. Для борьбы с молодежным движением протеста в Кремле специально создавали лоялистскую организацию «Наши». Гражданская, а тем более уличная активность всегда воспринималась российской властью как враждебная и инспирированная западными спецслужбами.

Безусловно, то, что сейчас происходит в Белграде и других сербских городах, сильно расстраивает Владимира Путина. Неделю назад российский президент позвонил своему сербскому коллеге Александру Вучичу, посочувствовал ему и «отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в Сербии, высказался в поддержку действий законно избранных властей». Вучич в свою очередь пообещал обязательно приехать в Москву, чтобы принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Не исключено, что сербский лидер поторопился со своим обещанием. Удержаться во власти до мая будет непросто.

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