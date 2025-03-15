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Маштагинцы опустили руки: канализации все нет и нет

наши беды
Жаля Агазаде, собкор Фото: Гусейн Магеррамов, собкор
00:32 476

Обильные дожди минувшей осени и несколько дней зимних снегопадов до предела обострили проблему канализации в пригородных поселках и селах Баку.

В Маштагах, где проживают десятки тысяч человек, некоторые улицы до сих пор остаются затопленными.

Жители Маштагов рассказывают, что улица Балоглана Багирова находится под водой с осени до лета и только летом по ней можно передвигаться без резиновых сапог.

Один из местных жителей, Муса Дадашов, рассказал, что в дождливые дни по улице Балоглана Багирова невозможно не только пройти, но даже проехать на автомобиле. А использование насосов для откачки застоявшейся воды часто оказывается неэффективным.

«В 2012 году нам говорили, что вскоре здесь будет проложена канализация, проект уже разработан, - рассказали местные жители. - С тех пор прошло тринадцать лет, поселок разросся, появились сотни новых домов... А мы все еще ждем, когда же, наконец, проведут канализацию».

Впрочем, дороги в окрестных кварталах находятся в столь же плачевном состоянии. По степени проходимости разбитые улицы, узкие переулки и извилистые дорожки напоминают полузаросшие тропы в джунглях. В то же время, ремонтировать их нет смысла, поскольку в отсутствии канализации после первого же проливного дождя весь ремонт пойдет насмарку.

В муниципалитете Маштагов нам заявили, что вода с улиц откачивается с помощью насосов.

«Маштаги — крупный поселок, - сказал один из сотрудников муниципалитета. - А отсутствие канализационной системы способно вызывать именно такие проблемы».

В Объединенной службе водоснабжения крупных городов редакции haqqin.az сообщили, что для районов, в которых отсутствует канализационная сеть, по заказу Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана были подготовлены соответствующие проектные документы.

Что же касается сроков реализации этого масштабного проекта, то, как нам сказали, «он будет осуществляться поэтапно, с учетом существующих инженерных сетей, их технического состояния и других факторов».

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