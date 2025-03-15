Экс-министр Великобритании в интервью haqqin.az: «Трамп не сможет отменить решения, принятые в Баку»
Будучи активным участником глобального процесса по борьбе с климатическим изменением Крис Скидмор — член парламента Великобритании от Консервативной партии, бывший министр энергетики и председатель независимой группы по рассмотрению вопроса о нулевых выбросах, прокомментировал по просьбе haqqin.az позицию президента США Дональда Трампа по проблеме климатических изменений.
«Отмечу, что во время своей предвыборной кампании Трамп говорил, что проблема парникового эффекта «высосана из пальца» и обещал вывести США из всех соглашений по климатическим изменениям, - напомнил парламентарий. – В то же время, в Америке признают рост в атмосфере уровня углекислого газа. С одной стороны, это признание существования проблемы климата, а с другой, нынешняя администрация Белого дома ставит под сомнение общее воздействие повышения CO2 на изменения климата. В этой связи я не думаю, что из-за позиции президента Трампа решения, принятые на бакинском COP29, будут отменены. Даже несмотря на то, что США являются крупным донорами программ по ограничению выбросов CO2 в атмосферу.
Дело в том, что вопросы ограничения выбросов в атмосферу и соблюдения США договоренностей, достигнутых на форуме COP29 в Баку, находятся в компетенции властей штатов. Мэры американских городов создали организацию по вопросам климата. Как вы знаете, 74 процента ВВП Соединенных Штатов не контролируется исполнительной властью или президентом США. А то количество энергии, которое необходимо производить в Америке, не может быть получено только за счет нефти и газа - США так же, как и все нуждаются в солнечной энергии и ветроэнергетике. К примеру, в тотально республиканском штате Техасе было произведено больше солнечной энергии, чем из нефти и газа.
Уверен, что роль «зеленной энергетики» в современной экономике будет расти, и страны мира будут все активней продвигаться в сторону возобновляемых и экологически чистых источников энергии.
Как известно, на COP 29 в Баку был намечен ряд важных этапов для ускорения этого процесса. И я уверен, что этот процесс невозможно остановить независимо от того, кто именно в данный момент является президентом Соединенных Штатов».