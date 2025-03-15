Экс-министр Великобритании в интервью haqqin.az: «Трамп не сможет отменить решения, принятые в Баку»

«Отмечу, что во время своей предвыборной кампании Трамп говорил, что проблема парникового эффекта «высосана из пальца» и обещал вывести США из всех соглашений по климатическим изменениям, - напомнил парламентарий. – В то же время, в Америке признают рост в атмосфере уровня углекислого газа. С одной стороны, это признание существования проблемы климата, а с другой, нынешняя администрация Белого дома ставит под сомнение общее воздействие повышения CO2 на изменения климата. В этой связи я не думаю, что из-за позиции президента Трампа решения, принятые на бакинском COP29, будут отменены. Даже несмотря на то, что США являются крупным донорами программ по ограничению выбросов CO2 в атмосферу.

Будучи активным участником глобального процесса по борьбе с климатическим изменением Крис Скидмор — член парламента Великобритании от Консервативной партии, бывший министр энергетики и председатель независимой группы по рассмотрению вопроса о нулевых выбросах, прокомментировал по просьбе haqqin.az позицию президента США Дональда Трампа по проблеме климатических изменений .

Дело в том, что вопросы ограничения выбросов в атмосферу и соблюдения США договоренностей, достигнутых на форуме COP29 в Баку, находятся в компетенции властей штатов. Мэры американских городов создали организацию по вопросам климата. Как вы знаете, 74 процента ВВП Соединенных Штатов не контролируется исполнительной властью или президентом США. А то количество энергии, которое необходимо производить в Америке, не может быть получено только за счет нефти и газа - США так же, как и все нуждаются в солнечной энергии и ветроэнергетике. К примеру, в тотально республиканском штате Техасе было произведено больше солнечной энергии, чем из нефти и газа.

Уверен, что роль «зеленной энергетики» в современной экономике будет расти, и страны мира будут все активней продвигаться в сторону возобновляемых и экологически чистых источников энергии.

Как известно, на COP 29 в Баку был намечен ряд важных этапов для ускорения этого процесса. И я уверен, что этот процесс невозможно остановить независимо от того, кто именно в данный момент является президентом Соединенных Штатов».