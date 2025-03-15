В МИД Украины назвали Лукашенко «тараканом»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал президента Беларуси Александра Лукашенко «тараканом». Об этом он написал в соцсети Х.

Так Тихий ответил на высказывание Лукашенко, назвавшего украинского коллегу «гнидой». Свое заявление представитель МИД опубликовал на белорусском языке.

«Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимыК тому же переход в сферу энтомологии точно не пойдет на пользу таракану», — написал Тихий.

Вчера Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» рассказал о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Ну, Володя как сын мне был, но поступил как гнида», - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос о том, почему он по-разному называет президента Украины.