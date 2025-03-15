Радио "Свобода" осталось без денег

Медиакорпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" выступила с заявлением, в котором сообщила о получении документа о прекращении финансирования от правительства США.

Президент медиакорпорации Стивен Капус в заявлении, опубликованном на сайте медиакорпорации, утверждает, что отмена грантового соглашения "стала бы огромным подарком для врагов Америки".

Президент США Дональд Трамп подписал 14 марта указ о значительном сокращении масштабов деятельности американского правительственного Агентства по глобальным средствам массовой информации (USAGM) и других правительственных структур. USAGM курирует медиакорпорацию РСЕ/РС и радиостанцию "Голос Америки". Вскоре стало известно о письме USAGM. В документе говорится о прекращении действия одобренного Конгрессом США гранта, финансирующего РСЕ/РС.

Комитет по защите журналистов призвал лидеров американского Конгресса защитить USAGM от действия указа Трампа.