Трансгендер будет судить матч чемпионата Европы по футболу

17 марта 30-летняя Берман обслужит матч квалификации чемпионата Европы среди женских юношеских (U-17) сборных Северной Ирландии и Черногории, а 23-го числа будет главным арбитром встречи Черногории и Казахстана.

«Сбывшаяся мечта - и это только начало. После 14 лет в футболе я стала международным судьей. Это огромная честь и неописуемое волнение, но, прежде всего, это возможность продолжать заниматься любимым делом», - приводит слова Берман Yetnews.

Сапир Берман прошла процедуру смены пола в 2021 году.