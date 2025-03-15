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Трансгендер будет судить матч чемпионата Европы по футболу

Впервые в истории; фото
Отдел спорта
02:25 446

Израильский арбитр Сапир Берман станет первым трансгендером, которая отработает на международном футбольном матче.

17 марта 30-летняя Берман обслужит матч квалификации чемпионата Европы среди женских юношеских (U-17) сборных Северной Ирландии и Черногории, а 23-го числа будет главным арбитром встречи Черногории и Казахстана.

«Сбывшаяся мечта - и это только начало. После 14 лет в футболе я стала международным судьей. Это огромная честь и неописуемое волнение, но, прежде всего, это возможность продолжать заниматься любимым делом», - приводит слова Берман Yetnews.

Сапир Берман прошла процедуру смены пола в 2021 году.

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