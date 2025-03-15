Рубио позвонил Лаврову: о чем говорили госсекретарь США и глава МИД РФ?
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым проинформировал его о решении американской стороны начать военную операцию против сил хуситов в регионе Красного моря, сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства.
Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы и призвал стороны к политическому диалогу для поиска решения, «исключающего дальнейшее кровопролитие».
«Были также обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде. С.В.Лавров и М.Рубио условились оставаться в контакте», — сказано в сообщении российского МИД.
* * * 09:54
Госсекретарь Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщил Госдеп.
«Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению коммуникаций между Соединенными Штатами и Россией», — сказано в сообщении.
Кроме того, Рубио в ходе звонка проинформировал российского коллегу о начатой США операции против хуситов в Йемене.
Переговоры в Саудовской Аравии прошли 18 февраля. По их итогам Москва и Вашингтон договорились определить команды на высоком уровне для начала работы по прекращению огня в Украине; восстановить нормальную работу своих посольств; начать работу по «устранению раздражителей в двусторонних отношениях» и т.д. После встречи в Эр-Рияде в феврале прошла еще одна в Стамбуле. Там стороны обсудили обеспечение беспрепятственного финансирования дипмиссий, создание условий для работы дипломатов. Также Москва предложила США рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.