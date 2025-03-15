Рубио позвонил Лаврову: о чем говорили госсекретарь США и глава МИД РФ?

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым проинформировал его о решении американской стороны начать военную операцию против сил хуситов в регионе Красного моря, сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства.

Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы и призвал стороны к политическому диалогу для поиска решения, «исключающего дальнейшее кровопролитие».

«Были также обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде. С.В.Лавров и М.Рубио условились оставаться в контакте», — сказано в сообщении российского МИД.