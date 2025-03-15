Смертельный шторм обрушился на Америку: десятки погибших

В США прошел мощный шторм, сопровождавшийся многочисленными торнадо. Известно о как минимум 34 погибших, передает NBC News.

В штате Миссури погибли как минимум 12 человек. В их числе мужчина, дом которого снес торнадо. В штате Миссисипи известно о шести погибших и трех пропавших без вести. Еще не менее 29 человек ранены. В Канзасе погибли восемь человек, в Арканзасе и Техасе — по три, в Оклахоме — один.