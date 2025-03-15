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США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом
Новость дня
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом

Иран — Америке: Не имеете права

10:31 1000

Вашингтон не имеет полномочий вмешиваться во внешнеполитические решения Тегерана, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Заявление стало ответом на призыв президента США Дональда Трампа к Ирану прекратить поддержку йеменских хуситов.

«Правительство Соединенных Штатов не имеет ни права, ни полномочий диктовать Ирану его внешнюю политику», — написал глава иранского МИД в Х, призвав Вашингтон прекратить «убийства йеменского народа».

15 марта Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против хуситов в Йемене. Он заявил, что боевики «Ансар Аллах» занимаются «пиратством, насилием и терроризмом против американских» и иных судов и самолетов. Глава Белого дома также сообщил, что если Иран попытается оказать движению какую-либо помощь, то США призовут Исламскую Республику «к полной ответственности». 

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