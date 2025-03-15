Украина ударила по России новым «Нептуном»

У Украины есть новая крылатая ракета «Длинный Нептун» с дальностью 1000 км, и она уже применила ее против России, пишет Forbes.

«Мы имеем значительные результаты, - заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский. – «Длинный Нептун» был испытан и успешно использован в боевых действиях. Новая украинская ракета, точный удар. Радиус действия - тысяча километров».

«Длинный Нептун» является удлиненной версией украинской противокорабельной крылатой ракеты «Нептун», длина которой составляет 5 м. «Длинный Нептун» содержит больше топлива, чем стандартный «Нептун».

Удар «Длинным Нептуном», о котором упоминал Зеленский, предположительно, был нанесен 14 марта по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, примерно в 480 км от линии фронта в Украине.