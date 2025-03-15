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Си отказал Брюсселю

11:12 611

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель на саммит в честь 50-го юбилея дипломатических отношений Китая и ЕС, утверждает газета Financial Times.

По словам двух источников издания, вместо китайского лидера Пекин на саммите представит премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Газета отмечает, что места проведения таких встреч, как правило, чередуются, в Брюсселе обычно присутствует премьер, а председатель проводит соответствующие саммиты в Пекине. Однако, отметили собеседники FT, в юбилейный год Евросоюз ожидал личного присутствия Си Цзиньпина.

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