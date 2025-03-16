Миллионы кубинцев без света

В населенных пунктах отключились уличное освещение и светофоры, нет электричества в домах.

Куба накануне снова погрузилась во тьму. Энергосистема страны вышла из строя из-за аварии на одной из подстанций.

Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы сообщало на своей странице в сети X, что «работает над процессом восстановления».

Улицы Гаваны опустели и погрузились в темноту, свет был только в отелях, в которых работали генераторы. Интернет-услуги были нарушены, передает Euronews. Жители отдаленных провинций, в частности Гуантанамо, Артемиса, Сантьяго-де-Куба и Санта-Клара, сообщали о перебоях с электроэнергией.

В конце прошлого года на Кубе произошло три масштабных отключения электроэнергии, в результате чего остров оказался в темноте на фоне серьезного экономического кризиса. Отключения в первую очередь вызваны нехваткой топлива и устаревшей инфраструктурой.

Ранее отключения электроэнергии стали причиной антиправительственных демонстраций в 2021, 2022 и 2024 годах.