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Миллионы кубинцев без света

11:55 1369

Куба накануне снова погрузилась во тьму. Энергосистема страны вышла из строя из-за аварии на одной из подстанций.

В населенных пунктах отключились уличное освещение и светофоры, нет электричества в домах.

Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы сообщало на своей странице в сети X, что «работает над процессом восстановления».

Улицы Гаваны опустели и погрузились в темноту, свет был только в отелях, в которых работали генераторы. Интернет-услуги были нарушены, передает Euronews. Жители отдаленных провинций, в частности Гуантанамо, Артемиса, Сантьяго-де-Куба и Санта-Клара, сообщали о перебоях с электроэнергией.

В конце прошлого года на Кубе произошло три масштабных отключения электроэнергии, в результате чего остров оказался в темноте на фоне серьезного экономического кризиса. Отключения в первую очередь вызваны нехваткой топлива и устаревшей инфраструктурой.

Ранее отключения электроэнергии стали причиной антиправительственных демонстраций в 2021, 2022 и 2024 годах.

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