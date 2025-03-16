Трагедия на дискотеке: десятки погибших

По меньшей мере 50 человек погибли при пожаре на дискотеке «Пульс» в городе Кочани на северо-востоке Северной Македонии. Об этом пишет агентство MIA со ссылкой на источники в МВД.

Официального заявления от МВД пока не поступало, но агентству подтвердили, что десятки пострадавших доставили в больницы разных городов страны.

На момент происшествия в заведении находились около 1,5 тыс. человек. Предположительно, причиной пожара стало использование пиротехники во время концерта группы DNK.

На место происшествия прибыли премьер-министр Христиан Мицкоски и члены правительства. Спасательные службы, которым помогают местные жители, продолжают ликвидацию последствий возгорания.

По информации местных СМИ, владелец ночного клуба, где проводился концерт, задержан. Отмечается, что МВД вызвало на допрос организаторов мероприятия.