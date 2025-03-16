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Киев и Брюссель могут не принять условия Москвы

12:12 1579

Выдвинутые Москвой условия прекращения огня в Украине, как ожидается, окажутся неприемлемыми для Киева и Брюсселя, пишет Blooomberg со ссылкой на собеседников в западных спецслужбах.

После встречи украинской и американской делегаций в Джидде 11 марта Украина заявила о согласии на 30-дневное прекращение огня, если на него пойдет и Россия. Евросоюз поддержал итоги переговоров, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что это может стать шагом к миру в Украине.

Президент РФ Владимир Путин 13 марта заявил, что российская сторона поддерживает идею о перемирии, но есть вопросы, в том числе по ситуации с украинскими военными в Курской области. Путин также сказал, что не понятно, кто будет выявлять нарушения прекращения огня, а также продолжит ли в это время Украина проведение мобилизации.

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