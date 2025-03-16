USD 1.7000
EUR 1.8431
RUB 1.9726
Подписаться на уведомления
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом
Новость дня
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом

Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан

новая геополитика
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
12:08 3200

Тема редкоземельных металлов стремительно набирает популярность в международной политике, похоже, превращаясь в один из ключевых объектов геополитических сделок.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский, чтобы обеспечить поддержку Вашингтона в войне с Россией и получить от США долгосрочные гарантии безопасности, пытался использовать запасы редкоземельных металлов в своей стране, чтобы заключить с Дональдом Трампом «выгодную сделку».

После встречи Трампа с Зеленским редкоземельные металлы превратились в важный элемент новой геополитики

Эта тема действительно привлекла внимание Трампа, однако договор, предусматривавший полный контроль США над украинскими земельными ресурсами, был настолько унизительным, что Зеленскому пришлось отказаться. В результате и без того непростые отношения Трампа с Зеленским окончательно ухудшились, администрация США начала публичные атаки на президента Украины, а о России и ее президенте в Вашингтоне стали говорить исключительно в положительном ключе.

После этого украинская сторона провела напряженные переговоры с американскими представителями, сумев разработать относительно приемлемый для Киева проект соглашения о редкоземельных металлах. Зеленский лично отправился с этим документом в Вашингтон, однако наладить отношения с Трампом так и не смог. В Овальном кабинете разразился самый громкий дипломатический скандал в XXI веке, и соглашение о редкоземельных металлах так и не было подписано.

Разумеется, Россия, которая не могла упустить такую возможность, сразу объявила, что крупнейшие запасы редкоземельных металлов находятся именно у нее, после чего президент Путин открыто предложил Трампу сотрудничество в этой сфере.

Что ищут американцы в Казахстане?

Увидев повышенный интерес Белого дома к редкоземельным элементам, президент Беларуси Александр Лукашенко также распорядился провести поиски подобных металлов на территории своей страны.

Ну и, наконец, эта тема, судя по всему, может сыграть решающую роль в отношениях новой администрации США с государствами Центральной Азии, обладающими богатыми залежами этих полезных ископаемых. Не случайно американские представители провели за последние несколько дней переговоры о разработке месторождений редкоземельных металлов с официальными лицами Казахстана.

13 марта министр энергетики США Крис Райт в рамках энергетической конференции в Хьюстоне обсудил эту тему со своим казахстанским коллегой Алмасадамом Саткалиевым.

Крис Райт обкатывает с Алмасадом Саткалиевым

Также о сотрудничестве в области редкоземельных металлов говорил накануне и госсекретарь США Марко Рубио на встрече с заместителем премьер-министра, главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.

Рубио, в частности, заявил, что Соединенные Штаты «рассчитывают на сотрудничество с Казахстаном в целях углубления экономических связей в секторах энергетики, телекоммуникаций и важнейших полезных ископаемых».

Впрочем, интерес к запасам редкоземельных металлов в Центральной Азии проявляют не только США - в борьбу за «природные кладовые» региона вступил и Евросоюз.

Рубио говорит с Нуртлеу

Сообщается, что Йозеф Сикела, еврокомиссар по международному партнерству, начал 12 марта шестидневный тур по странам региона. Одной из ключевых целей еврокомиссара является изучение потенциальных инвестиционных возможностей в горнодобывающую отрасль стран Центральной Азии.

В заявлении ЕС отмечается, что во время визита Сикела тема критически важных минералов станет одной из четырех для обсуждений с лидерами государств региона. При этом Брюссель стремится продвигать «лучшие практики, создавать новые рабочие места и укреплять экономическую устойчивость».

Помимо этого, Сикела планирует обсудить с лидерами стран Центральной Азии вопросы развития инфраструктуры в сфере транспорта, цифровой связи, водных ресурсов, энергетики и экологии.

Известно также, что в ходе визита в Узбекистан Йозеф Сикела планировал посетить Алмалыкский горно-металлургический комплекс.

И Сикела тут же срочно прибыл в Казахстан

Напомним, что интерес к редкоземельным металлам стал одним из факторов, привлекших в регион и Францию. Ранее Узбекистан и Франция пришли к рамочному соглашению о разработке проекта по извлечению полезных ископаемых на сумму 5 миллионов долларов. Документ был подписан Министерством геологии Узбекистана и французской Геологической службой (BRGM) в рамках узбекско-французского бизнес-форума, состоявшегося 11 марта накануне государственного визита в Париж президента Шавката Мирзиеева.

Стороны выразили заинтересованность в реализации проекта по проведению на территории Узбекистана геолого-технических исследований критически важных минералов, включая угольную золу с содержанием полезных ископаемых.

По мнению экспертов, дефицит редкоземельных элементов, необходимых для производства большинства современных гаджетов, стимулирует США и ЕС рассматривать Центральную Азию как потенциальный источник поставок.

На примете и Узбекистан

«Совокупность факторов делает Центральную Азию, особенно богатый ресурсами Казахстан, а также Узбекистан и Таджикистан, наиболее жизнеспособной альтернативой традиционным поставщикам, прежде всего Китаю, — говорится в анализе, опубликованном в конце 2024 года австралийским Lowy Institute. - В создавшейся ситуации США и Евросоюз, стремящиеся завладеть значительной долей в горнодобывающем секторе Центральной Азии, должны форсировать усилия и догонять конкурентов, поскольку Китай уже давно закрепился в этом регионе как доминирующий игрок.

Растущий внутренний спрос КНР на критически важные минералы, обусловленный быстрым ростом производства микрочипов и развитием «зеленой» энергетики, делает его стратегический интерес к этому сектору экономики стран Центральной Азии особенно сильным. Фактически Пекин уже занял лидирующие позиции, особенно в Кыргызстане и Таджикистане, где китайцы контролируют почти все участки добычи редкоземельных металлов».

Австралийские аналитики отмечают, что, хотя в настоящее время масштабы добычи редкоземельных ресурсов в регионе ограничены, у США и ЕС есть шанс заполучить значительную долю будущих проектов. Поскольку лидеры Центральной Азии понимают, что без иностранных инвестиций и технологий полная капитализация их ресурсного потенциала невозможна.

«Они [лидеры Казахстана, Узбекистана и Таджикистана] также осознали, что совместные усилия позволят им добиться большего успеха в добыче критически важных минералов, что обеспечит их странам место в глобальной цепочке поставок», - пишет Lowy Institute.

«Голос Америки» замолчал». Белый дом назвал «причины»
«Голос Америки» замолчал». Белый дом назвал «причины» впервые за 83 года; обновлено 15:10
15:10 6164
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua главная тема
14:18 1365
Путин расстроен: удержится ли сербский президент?
Путин расстроен: удержится ли сербский президент? комментарий по горячим следам
00:12 8530
У Путина рассказали, какую «озабоченность» довели до Трампа
У Путина рассказали, какую «озабоченность» довели до Трампа
14:23 911
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан новая геополитика
12:08 3201
Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет?
Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет? наша аналитика
15 мартa 2025, 22:26 5203
Матвиенко направилась в Азербайджан
Матвиенко направилась в Азербайджан
13:50 1937
Минобороны заявляет: Армения обстреляла позиции Азербайджана
Минобороны заявляет: Армения обстреляла позиции Азербайджана
13:32 1925
Турция обвиняет Евросоюз в лицемерии
Турция обвиняет Евросоюз в лицемерии
13:06 2377
Пашинян проинформировал Пезешкиана о завершении переговоров с Азербайджаном
Пашинян проинформировал Пезешкиана о завершении переговоров с Азербайджаном
12:33 1818
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом добавлено новое видео; обновлено 11:28
11:28 14064

ЭТО ВАЖНО

«Голос Америки» замолчал». Белый дом назвал «причины»
«Голос Америки» замолчал». Белый дом назвал «причины» впервые за 83 года; обновлено 15:10
15:10 6164
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua главная тема
14:18 1365
Путин расстроен: удержится ли сербский президент?
Путин расстроен: удержится ли сербский президент? комментарий по горячим следам
00:12 8530
У Путина рассказали, какую «озабоченность» довели до Трампа
У Путина рассказали, какую «озабоченность» довели до Трампа
14:23 911
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан новая геополитика
12:08 3201
Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет?
Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет? наша аналитика
15 мартa 2025, 22:26 5203
Матвиенко направилась в Азербайджан
Матвиенко направилась в Азербайджан
13:50 1937
Минобороны заявляет: Армения обстреляла позиции Азербайджана
Минобороны заявляет: Армения обстреляла позиции Азербайджана
13:32 1925
Турция обвиняет Евросоюз в лицемерии
Турция обвиняет Евросоюз в лицемерии
13:06 2377
Пашинян проинформировал Пезешкиана о завершении переговоров с Азербайджаном
Пашинян проинформировал Пезешкиана о завершении переговоров с Азербайджаном
12:33 1818
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом добавлено новое видео; обновлено 11:28
11:28 14064
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться