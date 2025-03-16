Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан

Тема редкоземельных металлов стремительно набирает популярность в международной политике, похоже, превращаясь в один из ключевых объектов геополитических сделок. Как известно, президент Украины Владимир Зеленский, чтобы обеспечить поддержку Вашингтона в войне с Россией и получить от США долгосрочные гарантии безопасности, пытался использовать запасы редкоземельных металлов в своей стране, чтобы заключить с Дональдом Трампом «выгодную сделку».

Эта тема действительно привлекла внимание Трампа, однако договор, предусматривавший полный контроль США над украинскими земельными ресурсами, был настолько унизительным, что Зеленскому пришлось отказаться. В результате и без того непростые отношения Трампа с Зеленским окончательно ухудшились, администрация США начала публичные атаки на президента Украины, а о России и ее президенте в Вашингтоне стали говорить исключительно в положительном ключе. После этого украинская сторона провела напряженные переговоры с американскими представителями, сумев разработать относительно приемлемый для Киева проект соглашения о редкоземельных металлах. Зеленский лично отправился с этим документом в Вашингтон, однако наладить отношения с Трампом так и не смог. В Овальном кабинете разразился самый громкий дипломатический скандал в XXI веке, и соглашение о редкоземельных металлах так и не было подписано. Разумеется, Россия, которая не могла упустить такую возможность, сразу объявила, что крупнейшие запасы редкоземельных металлов находятся именно у нее, после чего президент Путин открыто предложил Трампу сотрудничество в этой сфере.

Увидев повышенный интерес Белого дома к редкоземельным элементам, президент Беларуси Александр Лукашенко также распорядился провести поиски подобных металлов на территории своей страны. Ну и, наконец, эта тема, судя по всему, может сыграть решающую роль в отношениях новой администрации США с государствами Центральной Азии, обладающими богатыми залежами этих полезных ископаемых. Не случайно американские представители провели за последние несколько дней переговоры о разработке месторождений редкоземельных металлов с официальными лицами Казахстана. 13 марта министр энергетики США Крис Райт в рамках энергетической конференции в Хьюстоне обсудил эту тему со своим казахстанским коллегой Алмасадамом Саткалиевым.

Также о сотрудничестве в области редкоземельных металлов говорил накануне и госсекретарь США Марко Рубио на встрече с заместителем премьер-министра, главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу. Рубио, в частности, заявил, что Соединенные Штаты «рассчитывают на сотрудничество с Казахстаном в целях углубления экономических связей в секторах энергетики, телекоммуникаций и важнейших полезных ископаемых». Впрочем, интерес к запасам редкоземельных металлов в Центральной Азии проявляют не только США - в борьбу за «природные кладовые» региона вступил и Евросоюз.

Сообщается, что Йозеф Сикела, еврокомиссар по международному партнерству, начал 12 марта шестидневный тур по странам региона. Одной из ключевых целей еврокомиссара является изучение потенциальных инвестиционных возможностей в горнодобывающую отрасль стран Центральной Азии. В заявлении ЕС отмечается, что во время визита Сикела тема критически важных минералов станет одной из четырех для обсуждений с лидерами государств региона. При этом Брюссель стремится продвигать «лучшие практики, создавать новые рабочие места и укреплять экономическую устойчивость». Помимо этого, Сикела планирует обсудить с лидерами стран Центральной Азии вопросы развития инфраструктуры в сфере транспорта, цифровой связи, водных ресурсов, энергетики и экологии. Известно также, что в ходе визита в Узбекистан Йозеф Сикела планировал посетить Алмалыкский горно-металлургический комплекс.

Напомним, что интерес к редкоземельным металлам стал одним из факторов, привлекших в регион и Францию. Ранее Узбекистан и Франция пришли к рамочному соглашению о разработке проекта по извлечению полезных ископаемых на сумму 5 миллионов долларов. Документ был подписан Министерством геологии Узбекистана и французской Геологической службой (BRGM) в рамках узбекско-французского бизнес-форума, состоявшегося 11 марта накануне государственного визита в Париж президента Шавката Мирзиеева. Стороны выразили заинтересованность в реализации проекта по проведению на территории Узбекистана геолого-технических исследований критически важных минералов, включая угольную золу с содержанием полезных ископаемых. По мнению экспертов, дефицит редкоземельных элементов, необходимых для производства большинства современных гаджетов, стимулирует США и ЕС рассматривать Центральную Азию как потенциальный источник поставок.