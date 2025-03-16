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Десятки беспилотников налетели на Россию и Украину

12:24 1406

В ночь на 16 марта 2025 года российские военные атаковали Украину 90 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами, говорится в ежедневной сводке Воздушных сил страны.

Из них 47 ударных беспилотников типа Shahed и беспилотников других типов удалось сбить в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. 33 беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий), говорится в сводке.

Воздушные силы отметили, что в результате атаки пострадали Черниговская, Киевская, Харьковская и Одесская области Украины.

Российское Минобороны в утренней сводке сообщило о 31 сбитом за ночь беспилотнике. 16 дронов были сбиты над территорией Воронежской области, девять — над Белгородской, пять — над Ростовской, один — над Курской областью.

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