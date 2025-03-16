Пашинян проинформировал Пезешкиана о завершении переговоров с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и рассказал о завершении переговоров с Азербайджаном по заключению мирного соглашения.

Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

«Премьер проинформировал президента ИРИ о завершении переговоров по согласованию текста проекта «Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», – говорится в сообщении пресс-службы Кабмина Армении.

Согласно сообщению, собеседники также обменялись мнениями по вопросам региональной и двусторонней повестки.

13 марта стало известно, что Ереван и Баку согласовали текст мирного соглашения и завершили переговорный процесс.