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Пашинян проинформировал Пезешкиана о завершении переговоров с Азербайджаном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и рассказал о завершении переговоров с Азербайджаном по заключению мирного соглашения.

Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

«Премьер проинформировал президента ИРИ о завершении переговоров по согласованию текста проекта «Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», – говорится в сообщении пресс-службы Кабмина Армении.

Согласно сообщению, собеседники также обменялись мнениями по вопросам региональной и двусторонней повестки.

13 марта стало известно, что Ереван и Баку согласовали текст мирного соглашения и завершили переговорный процесс.

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