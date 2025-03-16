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«Мы не продаемся»: в Гренландии протесты против Трампа

12:48 875

В Гренландии 15 марта прошли самые масштабные в истории островной страны протесты, сообщает Dagens Nyheter.

Протесты проходили под лозунгом «Гренландия принадлежит гренландскому народу» и «Мы не продаемся». Отдельные участники использовали лозунг Yankee, go home («Янки, идите домой») – не раз звучавший в других странах в отношении военного присутствия США.

Как пишет издание, в столице Гренландии, городе Нуук, на митинг собрались около тысячи протестующих. Это самый большой митинг в истории острова. В целом население Гренландии составляет около 57 тысяч человек, а Нуука - 19 тысяч.

Чуть позже к акции протеста присоединились жители Сисимиута — второго по величине города острова.

«Мы можем иметь разные взгляды на многие вопросы, но в этом мы все едины», - заявил лидер либеральной партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен.

Партия Нильсена одержала победу на парламентских выборах, а он может стать новым премьером Гренландии.

В столице острова одновременно были замечены сторонники Трампа в кепках с фирменной надписью MAGA (Make America Great Again).

Недавно во время выступления в Конгрессе Трамп заявил, что США получат Гренландию «так или иначе». Он также говорил, что считает возможной аннексию острова. В Дании после этих слов президента США напомнили ему о международном праве.

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