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Встречу Путина и Трампа организуют в случае «необходимости»

12:53 870

Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа организуют, как только появится необходимость, пока контакты с Вашингтоном идут на других уровнях, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Мы готовимся к встрече, и она будет организована, как только появится необходимость для этого», — заявил Ушаков.

Пока контакты идут на других уровнях, отметил помощник президента России. Встречу лидеров можно организовать достаточно быстро, уточнил он.

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