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Турция обвиняет Евросоюз в лицемерии

13:06 2385

Евросоюз ведет себя по отношению к Турции лицемерно, Брюссель не имеет права учить Анкару демократии.

Об этом заявил старший советник турецкого президента Мехмет Учум в соцсети Х, комментируя отчет докладчика по Турции в Европарламенте Начо Амора.

Учум приводит слова Амора о том, что ЕС открыт для развития оборонных связей с Турцией, но перспектив членства в Союзе у Турции нет. Советник Реджепа Тайипа Эрдогана рассказал, что ЕС хочет ослабления от Анкары борьбы с терроризмом как с точки зрения законодательства, так и с точки зрения реализации, что, по словам Учума, не является добрым намерением.

Учум заявил, что Европейский союз действует неискренне и лицемерно, а заявления докладчика ЕП высокомерны и «порождены колониальным менталитетом».

«Европейский союз — больной человек наших дней. Те, кто говорит от имени этого больного человека, должны сначала посмотреть на себя. Больной человек, Европейский союз, не может давать Турции уроки демократии и права. Пусть они разбираются со своими собственными кризисами демократии и права. Пусть они смотрят на проблемы социальной справедливости», — заявил Учум.

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