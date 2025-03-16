Генштаб Украины подтвердил: ВСУ оставили Суджу
13:20 1312
Украинские вооруженные силы оставили позиции в городе Суджа Курской области и переместились ближе к российско-украинской границе.
Об этом свидетельствует карта, которую опубликовал украинский Генштаб.
По карте видно, что украинские войска находятся далеко за пределами города.
Суджа находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года, когда украинские войска прорвали границу в Суджанском районе.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!