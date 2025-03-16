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Генштаб Украины подтвердил: ВСУ оставили Суджу

13:20 1312

Украинские вооруженные силы оставили позиции в городе Суджа Курской области и переместились ближе к российско-украинской границе.

Об этом свидетельствует карта, которую опубликовал украинский Генштаб.

По карте видно, что украинские войска находятся далеко за пределами города.

Суджа находилась под контролем ВСУ с августа 2024 года, когда украинские войска прорвали границу в Суджанском районе.

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