Матвиенко направилась в Азербайджан

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во главе делегации СФ с официальным визитом посетит Азербайджан, где запланированы встречи с руководством страны и парламентариями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совфед.

«Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко направляется с официальным визитом в Азербайджанскую Республику. В ходе визита планируются встречи с руководством Азербайджана. Также пройдет заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики», - рассказали в пресс-службе.

Заседание межпарламентской комиссии проведут сопредседатели - первый заместитель председателя СФ Андрей Яцкин и первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов, добавили в пресс-службе.

В составе российской делегации - председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Булавин, первый заместитель председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов, первый заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Жанна Чефранова, первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов, депутаты Государственной думы и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.