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50 миллионов долларов курьеру за ожоги от кофе

14:05 1290

Суд присяжных в Калифорнии постановил, что сеть кофеен Starbucks должна выплатить 50 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба водителю-доставщику, который получил серьезные ожоги из-за неправильно закрытой крышки на стакане с кофе.

CNN пишет, что инцидент произошел в 2020 году в Лос-Анджелесе. Пострадавшим признан доставщик еды Майкл Гарсия. Он забрал кофе в кафе Starbucks, и горячий напиток пролился ему на колени из-за неплотно закрытой крышки. В иске Starbucks обвиняется в нарушении своей обязанности проявлять осторожность, не обеспечив надежное закрытие крышки.

Гарсия в суде заявил, что ожоги принесли ему «физическую боль, душевные страдания, потерю радости жизни, унижение, неудобства, горе, обезображивание, физические нарушения, беспокойство и эмоциональные страдания».

Starbucks планирует обжаловать приговор, выражая сочувствие Майклу Гарсии, но не соглашаясь с решением присяжных. Компания считает, что компенсация завышена, и подчеркивает свое соблюдение высоких стандартов безопасности.

«Дело напоминает известный иск 1994 года против [американской сети ресторанов быстрого питания] McDonald's, когда женщина пролила горячий кофе себе на колени и получила ожоги третьей степени. Истцу изначально присудили почти 3 миллиона долларов», — отмечает СМИ.

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