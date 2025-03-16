Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua

Президент США Дональд Трамп во время избирательной кампании не раз заявлял, что во время своего первого срока он не начал ни одной войны. Но вот, а теперь он сразу начал две - против йеменских хуситов и венесуэльских гангстеров. И успех в обеих не предрешен. Как уже сообщил haqqin.az, Трамп приказал начать масштабные авиаудары по военным объектам йеменских хуситов в контролируемом ими городе Таиз - административном центре одноименной провинции на юго-западе Йемена. Начатые в субботу удары последовали после серии обсуждений военно-политического штаба Трампа, в который входят его вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, министр обороны Пит Хегсет, а также глава Центрального командования США генерал Майкл Курилла.

Такая военная операция назрела давно. Хуситы презрели угрозы в свой адрес и окончательно обнаглели. После нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года они атаковали более 100 торговых и военных судов в Красном море. Однако чаша терпения Трампа, вероятно, переполнилась после того, как недавно хуситы совершили ракетное нападение на американский военный самолет F-16. Они промахнулись. Однако вскоре после этого с радаров пропал военный дрон MQ-9, и те заявили, что сбили его. Экс-президент Джо Байден также реагировал на действия хуситов. С января по май прошлого года США вместе с Великобританией провели пять волн ракетных ударов по позициям йеменцев в ответ на их нападения на суда. Эти удары имели весьма ограниченный успех, и Трамп теперь говорит, что они были «патетически слабыми». Впрочем, неизвестно, насколько успешными будут действия, одобренные нынешним президентом. Как говорят американские военные эксперты, большинство военных объектов хуситов, на которых размещено оружие, полученное от Ирана, находится под землей, и разведка США затрудняется определить их локацию.

Ожидается, что удары будут наноситься в течение нескольких недель. Мохаммед Альбаша, основатель американского сайта Basha Report, согласен с тем, что нынешние ракетные обстрелы хуситов намного мощнее, чем предыдущие попытки США и охватывают большую территорию, которая включает города Дамар и Саада на северных базах хуситов. Однако Альбаша считает, что те не будут уничтожены и не сдадутся. Их увлекает война против Америки, и они в силах нанести ответные удары по американским военным базам в Объединенных Арабских Эмиратах или Джибути. Трамп, предприняв военную операцию, совершенно недвусмысленно предупредил Иран, чтобы тот «немедленно прекратил помощь хуситским террористам». Президент и его команда преследуют двоякую стратегию по отношению к Тегерану. США намерены усилить экономическое давление на Иран, чтобы добиться его дальнейшей изоляции, но в то же время предлагают некоторые поблажки по поводу его ядерной программы.

Трамп объявил в этом месяце, что направил письмо верховному лидеру этой страны аятолле Хаменеи, предупреждая его о том, что США начнут военные действия против Ирана, если тот не согласился начать переговоры по ядерной программе. Угрозы не возымели должного воздействия на Тегеран, он открыто отверг возможность каких бы то ни было переговоров. Таким образом, Трамп, начавший операцию против хуситов, рискует остаться ни с чем. И тогда его первая война, за которой он наблюдает в прямом эфире, превратится в неудачную демонстрацию мускулов. Такую же, как и при презираемым им Байдене. Любопытно, что ракетные удары против хуситов не удостоены особого внимания американской прессы. По крайней мере, по сравнению с другой войной, которую Трамп объявил гангстерам из Венесуэлы, членам банды Tren de Aragua, которые занимаются заказными убийствами, бандитизмом, похищением людей и вымогательством на территории США. «Почему речь идет о войне? - спросят читатели, - что, Трамп хочет вторгнуться на территорию Венесуэлы?» Нет, но он обратился к закону военного времени, принятому аж в 1798 году. Закон называется Alien Enemies Act и, как явствует из названия, предполагает вторжение иноземных захватчиков в Америку. Этот акт использовался лишь три раза в истории США, и это было во время войн.

Но в своей второй войне против бандитов Трамп сразу столкнулся с огромной судебной преградой. Речь идет всего лишь о пяти венесуэльцах, которые предположительно являются членами Tren de Aragua. Однако их принадлежность к банде не установлена, и судья из округа Колумбия Джеймс Боасберг ввел строгий запрет на депортацию этой пятерки, которая содержится под стражей в иммиграционной тюрьме. Но запрет касается не только этих пятерых, а всех венесуэльцев, которые находятся в тюрьмах. Но почему тогда такой резонанс в прессе, когда, казалось бы, речь идет не о событии общенационального масштаба? Здесь мы видим сильный вызов, который старший судья в Вашингтоне бросил президенту. Представьте себе эту ситуацию. После того, как судья объявил о своем запрете на депортацию венесуэльцев, помощники сообщили ему, что самолеты с нежелательными мигрантами на борту в эту минуту готовы взлететь, а некоторые из них уже в воздухе. И тогда судья Боасберг приказывает остановить вылеты и вернуть все те самолеты, которые направились к берегам Венесуэлы! Судья говорит, что депортируемым, среди которых есть подростки 14 и меньше лет, «будет нанесен непоправимый ущерб». Они будут, по его словам, «направлены в тюрьмы Венесуэлы, даже если за ними нет никакой вины, или подвергнутся преследованиям режима».