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У Путина рассказали, какую «озабоченность» довели до Трампа

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Россия довела до США свои «озабоченности» по поводу того, что любое перемирие может дать время для «перевооружения» украинских войск.

Об этом заявил российскому журналисту Павлу Зарубину помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Воспринимаем это (призывы к перемирию) как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена. Российская армия наступает на всех направлениях. И в этой ситуации можем воспринимать как какую-то попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным», - сказал Ушаков, добавив, что российские позиции и озабоченности по этому вопросу «хорошо всем известны».

«И мы их довели и до американцев», - добавил Ушаков.

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