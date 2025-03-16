«Золотые» страны

Центральные банки разных стран мира третий год подряд закупают более 1000 тонн золота для пополнения резервов. Лидерами по чистым покупкам драгоценного металла остаются ЦБ развивающихся стран, пишет РБК со ссылкой на данные Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).

Центробанки развивающихся стран остаются лидерами по чистым покупкам золота, при этом Узбекистан, Китай и Казахстан входят в тройку крупнейших покупателей. Также Польша и Индия накапливают золотые резервы — оба центральных банка в январе 2025 года добавили по 3 тонны в свои резервы.

Эксперты UBS ожидают, что в 2025 году аппетит мировых центробанков к золоту сохранится, а объем их закупок может достичь 900 тонн.

Первое место в списке стран с самыми большими запасами золота занимают США, у них золотые резервы составляют 8133,46 тонны. Второе место у Германии (3351,53). Далее идет четверка стран с примерно одинаковыми запасами, это Италия (2451,84), Франция (2437), Россия (2335,9) и Китай (2279,56). В топ-10 также попали Швейцария, Индия, Япония и Нидерланды.