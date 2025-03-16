Баскетбольная лига: «Нефтчи» обыграл НТД

Сегодня завершился 18-й тур в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL).

В Спортивном центре «Серхедчи» встречались «Нефтчи» и НТД. «Нефтчи» выиграл со счетом 76:64 и с 27 очками занимает 3-е место в группе «А». НТД имеет 24 очка и занимает последнее 6-е место.

В других матчах группы «А» «Сабах» разгромил «Абшерон» - 99:64, а «Нахчыван» взял верх над «Серхедчи» - 68:66.

«Сабах» (32 очка) и «Нахчыван» (30) уже обеспечили себе прямой выход в четвертьфинал. За третью путевку борются «Нефтчи» (27) и «Абшерон» (25).

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