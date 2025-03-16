Баскетбольная лига: «Нефтчи» обыграл НТД
Сегодня завершился 18-й тур в Баскетбольной лиге Азербайджана (ABL).
В Спортивном центре «Серхедчи» встречались «Нефтчи» и НТД. «Нефтчи» выиграл со счетом 76:64 и с 27 очками занимает 3-е место в группе «А». НТД имеет 24 очка и занимает последнее 6-е место.
В других матчах группы «А» «Сабах» разгромил «Абшерон» - 99:64, а «Нахчыван» взял верх над «Серхедчи» - 68:66.
«Сабах» (32 очка) и «Нахчыван» (30) уже обеспечили себе прямой выход в четвертьфинал. За третью путевку борются «Нефтчи» (27) и «Абшерон» (25).
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
В группе «B» разыгрывается только один билет в 1/4 финала. По 32 очка набрали «Гянджа» и «Шеки», которые в оставшихся двух турах и определят победителя группы.
«Гянджа» в этом туре на своей площадке обыграла «Орду» - 84:74. «Шеки» в гостях одолел «Сумгаит» - 104:96. Еще в одном матче группы «Губа» на выезде одолела «Лянкяран» - 95:84.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
В нынешнем сезоне чемпионат Азербайджана проходит по новой формуле. В лиге принимают участие 12 команд. Они поделены на две группы согласно результатам прошлого сезона. В группе «А» играют шесть лучших команд прошлого чемпионата. В группе «B» выступают клубы, которые не пробились в прошлом сезоне в плей-офф, и две новые команды - «Орду» и «Лянкяран».
В группах команды играют в четыре круга. Как уже отмечалось, по итогам 20 туров клубы, занявшие первые три места в группе «А», а также победитель группы «B» напрямую выйдут в четвертьфинал. Остальные восемь команд в 1/8 финала оспорят путевки в четвертьфинальную стадию. До финала все серии будут длиться до двух побед, в финале нужно выиграть четыре матча.