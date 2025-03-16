Захарова вносит ясность: Госсекретарь США под санкциями

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщение о том, что Москва сняла санкции с госсекретаря США Марко Рубио. Об этом пишет ТАСС.

«На данный момент санкции не сняты. Это фейк», - сказала Захарова.

Ранее в соцсетях появились публикации о том, что Россия якобы сняла санкции с Рубио после разговора госсекретаря с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Рубио был включен в список граждан США, находящихся под персональными санкциями, включая запрет на въезд в РФ, в мае 2022 года. В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не снимет санкции с Марко Рубио, пока под санкциями находится глава МИД РФ Сергей Лавров.