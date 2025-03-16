Хуситы умирают, но не сдаются

Хотя Трамп называет себя «величайшим миротворцем в мире», на деле американский лидер прибегает к небольшим военным кампаниям, дабы подтвердить свою приверженность доктрине «мира через силу». Мир еще не забыл, что в период своей первой каденции он отдавал приказ о краткосрочных ракетных ударах по Сирии. По мнению аналитиков, нынешние авиаудары по хуситам — это часть тактики нынешнего главы Белого дома по максимальному давлению на Иран. Иными словами, Трамп наносит удары по хуситам, чтобы напугать Тегеран и заставить его отказаться от ядерных амбиций.

Однако американские эксперты считают, что очередные бомбардировки хуситов (подобные удары многократно наносились и при администрации Байдена) недостаточны, чтобы сломить их сопротивление. Как напоминает аналитический центр Atlantic Council, с марта 2015 года по март 2022 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией совершила более 75 тысяч авиарейдов против хуситов в Йемене. В этих атаках одновременно участвовали десятки самолетов, а по позициям хуситов наносились высокоточные удары с использованием современной американской и европейской боевой авиации. Однако разгромить их так и не удалось — в ответ хуситы наносили удары по энергетическим объектам, авиабазам и другим военным и гражданским объектам Саудовской Аравии. В 2022 году Саудовская Аравия была вынуждена заключить соглашение о прекращении огня с хуситами и не заинтересована в возобновлении боевых действий, опасаясь ответных ударов. В результате Эр-Рияд в 2024 году не присоединился к воздушным операциям США и Великобритании против хуситов.

Аналитики считают, что, учитывая длительную историю сопротивления хуситов — сначала против центрального правительства Йемена, которое они свергли, а затем против коалиции во главе с Саудовской Аравией, — нынешний раунд авиаударов вряд ли заставит их отказаться от борьбы. Тем более что хуситы получают поддержку не только от Ирана, но и через цепочки снабжения из Китая и России. Следовательно, если США действительно намерены ослабить их военный потенциал, им потребуется задействовать больше ресурсов, чем субботние удары. В их число должны войти дипломатические контакты с Москвой и Пекином, дополнительные военно-морские силы для блокирования поставок хуситам, а также более эффективное давление на Иран. Заместитель директора по СМИ и коммуникациям Инициативы N7 при Ближневосточной программе Atlantic Council Эмили Милликен отмечает, что последние удары США были направлены по опорным пунктам хуситов, известным как ключевые центры руководства и инфраструктуры группировки. Эти операции связаны с предыдущими заявлениями Трампа и его администрации о необходимости занять более жесткую позицию в отношении шиитских повстанцев.

По словам Милликен, хотя атаки на базы, командные пункты и системы противовоздушной обороны хуситов могут ослабить их в краткосрочной перспективе, группировка уже не раз доказывала свою стойкость. Даже после продолжительных ударов со стороны коалиции во главе с Саудовской Аравией, а теперь и США с Великобританией, хуситы продолжают оставаться значительной угрозой для региона. «Заглядывая вперед, можно сказать, что группа, скорее всего, нанесет ответный удар, возможно, по ударной группе USS Truman в Красном море или по базам США в регионе, в попытке продемонстрировать йеменцам, живущим под их контролем, их сторонникам в Тегеране и более широкому международному сообществу, что их по-прежнему не смущают операции США. Повстанцы также могут продолжить наземные операции в Марибе, последнем оставшемся оплоте йеменского правительства и ключевом центре поставок нефти и газа, или начать атаки на ключевые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии в попытке поставить правительство в Эр-Рияде в уязвимое положение перед возможными мирными переговорами», — сказала Милликен. Дэнни Цитринович, внештатный научный сотрудник программ Атлантического совета по Ближнему Востоку, считает, что атаки, проведенные Центральным командованием США в Йемене, знаменующие начало целенаправленной кампании против хуситов, представляют собой важное изменение в политике США в отношении этой йеменской террористической организации. По его словам, американские военные перехватили инициативу и начали целевые операции против руководства хуситов и объектов по производству оружия в Йемене. «Эти атаки подчеркивают позицию администрации США относительно необходимости не допустить нарушения хуситами свободы судоходства в Красном море и являются важным сигналом для друзей США в регионе о готовности Вашингтона серьезно противостоять хуситам. Чтобы кампания была эффективной, она должна быть непрерывной, нанося ущерб командным и контрольным пунктам хуситов и их способности производить и запускать ракеты и беспилотники. Кампания также должна блокировать способность Ирана поддерживать наращивание мощи хуситов (через Аравийское море и Оман), полагаясь на Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, которые хорошо знакомы с йеменской ареной. Заглядывая вперед, можно сказать, что эта кампания должна также привести к свержению режима хуситов, что нанесет серьезный ущерб присутствию Ирана в этом стратегическом регионе и его способности угрожать Саудовской Аравии», — сказал эксперт.

По его словам, учитывая существующую высокую напряженность, эти атаки — особенно если Соединенные Штаты подозревают, что Иран продолжает помогать хуситам, — также приближают Тегеран и Вашингтон к конфронтации. Усама Аль-Рахани - старший научный сотрудник Инициативы Скоукрофта по безопасности на Ближнем Востоке в рамках программ по Ближнему Востоку Атлантического совета - также не верит, что краткосрочные бомбардировки против хуситов принесут США победу. Эксперт отмечает, что бомбардировки США в субботу в Сане и других местах Йемена знаменуют собой очередную эскалацию войны с хуситами. Якобы направленная на ослабление вооруженных сил группировки, эта атака является прямым ответом на постоянные нападения хуситов на судоходство в Красном море и более широкую региональную агрессию и угрозы. Разница между этими атаками и теми, что были в прошлом, заключается в том, что субботние атаки были направлены непосредственно на руководство хуситов. «Хотя сами атаки, возможно, и не дадут результатов на данный момент, они посылают сильный сигнал сдерживания от Соединенных Штатов руководству хуситов. Однако хуситы, скорее всего, окажут сопротивление, а это значит, что американской политике сдерживания потребуется время, чтобы показать свою эффективность», — сказал эксперт.