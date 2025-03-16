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Синоптики о погоде

15:34 1946

В понедельник, 17 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода без осадков, прогнозируется умеренный юго-западный ветер, заявили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 23-28° тепла. Атмосферное давление снизится до 753 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 45-50%.

В регионах Азербайджана также в основном без осадков, ночью и утром местами туман, ожидается восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 26-31° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 20-25° тепла.

Кроме того, Служба объявила желтое и оранжевое предупреждение в связи с прогнозируемой ветреной погодой в некоторых районах Азербайджана с 18 по 23 марта. В Баку и на Апшероне с 19 по 23 марта ожидается порывистый северо-западный ветер, скорость которого составит 20,8-28,4 м/с.

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