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95 дней в открытом океане

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Рыбак из Перу, 61-летний Максимо Напа Кастро, был обнаружен живым после того, как провел 95 дней в Тихом океане, сообщает CNN со ссылкой на перуанское агентство Andina.

Напа Кастро вышел на лодке в океан 7 декабря из города Маркона на юге Перу, из-за плохой погоды сбился с курса и дрейфовал в океане до тех пор, пока 11 марта его не обнаружило рыболовное судно из Эквадора.

После спасения рыбак рассказал, что выжил, собирая дождевую воду и питаясь насекомыми, птицами и черепахами, которых удавалось поймать, последние 15 дней он не ел. К тому моменту, когда Напа Кастро спасли, он был сильно обезвожен и находился в критическом состоянии.

Кастро рассказал, что ему помогли выжить мысли о семье: «Я говорил себе, что не хочу умирать ради моей матери. У меня есть внучка, которой всего несколько месяцев, я держусь ради нее. Каждый день я думал о моей матери».

Родные и друзья рыбка три месяца не прекращали его поиски, пишет CNN. После того, как Напа Кастро спасли, его дочь выразила особую благодарность «братьям из Эквадора» за спасение отца.

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